Льготный проезд ветеранов переведут на новую систему: что изменится и когда

Верховная Рада приняла закон о реформе льготных пассажирских перевозок, которая изменит механизм оплаты поездок для ветеранов и других льготных категорий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook .

Как изменится оплата проезда

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5651-2, предусматривающий реформу системы льготных перевозок.

Одно из главных изменений - переход к адресной денежной форме реализации льгот. Для этого будет введена единая автоматизированная система учета оплаты проезда.

Льготные поездки будут фиксироваться с помощью электронных билетов и специальных платежных инструментов. Для пассажиров предусмотрели использование банковских карт, привязанных к счетам со специальным режимом использования.

Таким образом, каждая совершенная поездка будет иметь электронное подтверждение, а перевозчики получат компенсацию за фактически предоставленные услуги.

Правила и размеры денежного довольствия льготного проезда будет определять Кабинет Министров Украины.

Какие льготы сохранятся

В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта отмечают, что реформа не предусматривает отмену или сокращение действующих льгот. Изменится механизм их финансирования и использования.

В частности, для участников боевых действий сохраняется право на:

безвозмездный проезд по городскому, пригородному и внутриобластному транспорту;

безвозмездный проезд междугородним транспортом один раз в два года (туда и обратно) или со скидкой 50% один раз в год.

Для лиц с инвалидностью в результате войны предусмотрено:

безвозмездный проезд по городскому, пригородному и внутриобластному транспорту независимо от группы инвалидности;

для I и II групп - безвозмездный междугородний проезд один раз в год;

для III группы - скидку 50% на междугородний проезд один раз в два года.

Также сохраняются льготы для сопровождающих с инвалидностью I группы.

Когда заработают новые правила

Новую систему льготного проезда планируется запустить с 1 июля 2028 года. До этого времени продлится переходный период, в течение которого должны подготовить техническую инфраструктуру, доработать автоматизированную систему учета и урегулировать финансирование.

До запуска реформы ветераны и другие льготные категории будут пользоваться проездом по действующим правилам.

Следовательно, менять документы или оформлять специальные банковские карточки через принятие закона не нужно.