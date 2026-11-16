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Пільговий проїзд ветеранів переведуть на нову систему: що зміниться і коли

15:49 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Пільговий проїзд ветеранів переведуть на нову систему: що зміниться і коли Що зміниться у системі пільгового проїзду (колаж РБК-Україна)
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Верховна Рада ухвалила закон про реформу пільгових пасажирських перевезень, яка змінить механізм оплати поїздок для ветеранів та інших пільгових категорій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.

Як зміниться оплата проїзду

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №5651-2, який передбачає реформу системи пільгових перевезень.

Одна з головних змін - перехід до адресної грошової форми реалізації пільг. Для цього запровадять єдину автоматизовану систему обліку оплати проїзду.

Пільгові поїздки фіксуватимуть за допомогою електронних квитків і спеціальних платіжних інструментів. Для пасажирів передбачили використання банківських карток, прив'язаних до рахунків зі спеціальним режимом використання.

Таким чином, кожна здійснена поїздка матиме електронне підтвердження, а перевізники отримуватимуть компенсацію за фактично надані послуги.

Правила та розміри грошового забезпечення пільгового проїзду визначатиме Кабінет Міністрів України.

Які пільги збережуться

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту наголошують, що реформа не передбачає скасування або скорочення чинних пільг. Зміниться механізм їх фінансування та використання.

Зокрема, для учасників бойових дій зберігається право на:

  • безоплатний проїзд міським, приміським та внутрішньообласним транспортом;
  • безоплатний проїзд міжміським транспортом один раз на два роки (туди й назад) або зі знижкою 50% один раз на рік.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачено:

  • безоплатний проїзд міським, приміським та внутрішньообласним транспортом незалежно від групи інвалідності;
  • для I та II груп - безоплатний міжміський проїзд один раз на рік;
  • для III групи - знижку 50% на міжміський проїзд один раз на два роки.

Також зберігаються пільги для супроводжуючих осіб з інвалідністю I групи.

Коли запрацюють нові правила

Нову систему пільгового проїзду планують запустити з 1 липня 2028 року. До цього часу триватиме перехідний період, протягом якого мають підготувати технічну інфраструктуру, доопрацювати автоматизовану систему обліку та врегулювати фінансування.

До запуску реформи ветерани та інші пільгові категорії користуватимуться проїздом за чинними правилами.

Отже, поки змінювати документи чи оформлювати спеціальні банківські картки через ухвалення закону не потрібно.

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