Льготы и субсидии в Украине. ПФУ разъясняет, в чем разница

В Украине большое количество граждан путает между собой понятие "льгота на жилищно-коммунальные услуги" и "жилищная субсидия". А некоторые даже думают, что это разное название одной выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Общим в этих двух сроках является то, что это помощь, оказываемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Чем отличаются выплаты

Жилищная субсидия – это помощь от государства семьям, в которых доходы не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Она зависит только от имущественного и материального положения домохозяйства. То есть если у вас низкий доход – вы можете получать жилищную субсидию.

Льгота – это установленное законодательством преимущество, которое отдается определенным категориям лиц. К примеру, это ветераны войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и т.д.

Но льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг (в зависимости от категории получателей) может предоставляться без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

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