ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пільги та субсидії в Україні. ПФУ роз'яснює, в чому різниця

Четвер 11 січня 2024 19:41
UA EN RU
Пільги та субсидії в Україні. ПФУ роз'яснює, в чому різниця Ілюстративне фото: ПФУ роз'яснив, в чому різниця між пільгами та субсидіями (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні велика кількість громадян плутає між собою поняття "пільга на житлово-комунальні послуги" та "житлова субсидія". А дехто навіть думає, що це різна назва однієї виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Спільним у цих двох термінів є лише те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Чим відрізняються виплати

Житлова субсидія - це допомога від держави родинам, у яких доходи не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Вона залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Тобто якщо у вас низький дохід - ви можете отримувати житлову субсидію.

Пільга - це встановлена законодавством перевага, яка надається певним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

Але пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
субсидії пільги Пенсионный фонд Украины
NEWS
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації