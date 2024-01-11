Пільги та субсидії в Україні. ПФУ роз'яснює, в чому різниця

В Україні велика кількість громадян плутає між собою поняття "пільга на житлово-комунальні послуги" та "житлова субсидія". А дехто навіть думає, що це різна назва однієї виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Спільним у цих двох термінів є лише те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Чим відрізняються виплати

Житлова субсидія - це допомога від держави родинам, у яких доходи не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Вона залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. Тобто якщо у вас низький дохід - ви можете отримувати житлову субсидію.

Пільга - це встановлена законодавством перевага, яка надається певним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

Але пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

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