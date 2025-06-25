В Украине существенно вырастут штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, увеличивающий штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью", - отметил Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, относительно увеличения размера штрафа за:

нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки);

создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств.

Также предусматривается нормирование обязанности водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью, устанавливать и использовать на транспортных средствах опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода).

Штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание для водителя в случае нарушения правил парковки.

По состоянию на сейчас парковка транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью, водителем, не имеющим документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), предусматривает наложение штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1020-1700 грн).

Подчеркнем, что места для парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Если соответствующих разметок или знаков нет, то за это предусмотрено наложение штрафа на должностное лицо субъектов хозяйствования, которые содержат специально оборудованные или отведенные площадки для парковки транспортных средств. Размер штрафа - от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1020-1700 грн).