Льготы на коммуналку в Украине: какой доход позволяет платить меньше в 2026 году

В Украине право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляется, как правило, с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. При этом в 2026 году его размер (который дает право на льготу) изменился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины в Facebook.
Украинцам напомнили, что льготы с учетом дохода предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника - в расчете на одного человека - не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.
Между тем в 2026 году размер совокупного дохода семьи, который дает право на льготу, изменился.
Это связано с тем, что с 1 января текущего года вступили в силу нормы закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", которыми предусмотрено повышение основных социальных стандартов.
Так, например, прожиточный минимум для трудоспособных лиц был увеличен с 3 028 до 3 328 гривен.
Налоговая социальная льгота (согласно подпункту 169.4.1 Налогового кодекса Украины) применяется к доходу, если его размер не превышает суммы, равной:
Таким образом, в 2026 году размер дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (НСЛ), составляет: 3 328*1,4 = 4 659,2 гривны = 4 660 гривен.
Следовательно, в 2026 году льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг (которая предоставляется с учетом доходов) могут получить льготники, среднемесячный совокупный доход семьи которых - в расчете на одного человека - не превышает 4 660 гривен.
"Если доход семьи льготника превышает доход, дающий право на льготу, человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии", - посоветовали в Пенсионном фонде.
В завершение гражданам сообщили, что без учета доходов льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предоставляются:
