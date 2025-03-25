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Справка ВПЛ: для чего нужна, как получить и обязательно ли это

Украина, Вторник 25 марта 2025 18:00
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Справка ВПЛ: для чего нужна, как получить и обязательно ли это Фото: переселенцам объяснили, как оформить справку ВПЛ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Внутренние переселенцы в Украине должны оформить справку ВПЛ. Она нужна для получения выплат на проживание и другой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр правительственного контактного центра.

В целом оформление справки ВПЛ не является обязательным. Но этот документ нужен для получения помощи от государства, ООН и благотворительных организаций.

Справка переселенца позволит:

  • получать ежемесячные пособия на проживание;
  • переоформить социальные выплаты, пенсию;
  • устроить ребенка в садик/школу;
  • получить доступ к медицинскому обслуживанию и т.д.

Оформить справку ВПЛ могут переселенцы из населенных пунктов, которые внесены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных. Этот перечень не фиксированный и обновляется.

Есть два способа подачи заявления на получение статуса перемещенного лица: онлайн и офлайн. Для этого нужно лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент соцзащиты населения местной госадминистрации.

Оформление справки ВПЛ онлайн

С прошлого года оформление статуса ВПЛ - это комплексная услуга, то есть оформить справку и денежную помощь можно сразу для всей семьи. Подать заявку онлайн нужно через "Дію", а именно:

  • зайдите в приложение "Дія" и обновите его;
  • в "Сервисах" выберите - "Получить статус ВПЛ";
  • укажите свое фактическое место жительства и подтвердите геолокацию;
  • внесите сведения о членах семьи;
  • выберите карту "єПідтримка", чтобы получать финансовую помощь;
  • укажите, какая помощь необходима - потребности в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарке, и оставьте контактные данные.

Выплаты ВПЛ

Переселенцы в Украине могут оформить помощь на проживание. Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен. Подробнее о материальной помощи и при каких условиях можно ее получить - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина рассказывало, какая помощь предусмотрена детям-переселенцам в 2025 году.

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