Справка ВПЛ: для чего нужна, как получить и обязательно ли это

Внутренние переселенцы в Украине должны оформить справку ВПЛ. Она нужна для получения выплат на проживание и другой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр правительственного контактного центра.

В целом оформление справки ВПЛ не является обязательным. Но этот документ нужен для получения помощи от государства, ООН и благотворительных организаций.

Справка переселенца позволит:

получать ежемесячные пособия на проживание;

переоформить социальные выплаты, пенсию;

устроить ребенка в садик/школу;

получить доступ к медицинскому обслуживанию и т.д.

Оформить справку ВПЛ могут переселенцы из населенных пунктов, которые внесены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных. Этот перечень не фиксированный и обновляется.

Есть два способа подачи заявления на получение статуса перемещенного лица: онлайн и офлайн. Для этого нужно лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент соцзащиты населения местной госадминистрации.

Оформление справки ВПЛ онлайн

С прошлого года оформление статуса ВПЛ - это комплексная услуга, то есть оформить справку и денежную помощь можно сразу для всей семьи. Подать заявку онлайн нужно через "Дію", а именно: