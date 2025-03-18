Льготы для ВПЛ в 2025 году: какая помощь предусмотрена детям-переселенцам
Дети со статусом ВПЛ могут получить помощь от государства. Речь идет не только о материальной поддержке, но и о других видах помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.
Как отмечается, государство оказывает поддержку детям и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами, гарантируя им право на льготы во время обучения.
Так, дети со статусом ВПЛ имеют право на первоочередное зачисление в детские сады и школы. Также государство обеспечивает бесплатное питание в учебных заведениях для детей-переселенцев. Для получения подробной информации об имеющихся льготах родителям следует обратиться в администрацию учебного заведения.
Фото: инструкция для оформления бесплатного питания детей ВПЛ (nssu.gov.ua)
Также в Украине действует государственная поддержка в виде полной оплаты за обучение для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования. Средства предоставляются из общего государственного фонда или местных бюджетов в случае зачисления на места государственного (регионального) заказа.
Студенты-переселенцы указанных учебных заведений имеют право на социальную стипендию, бесплатное питание, льготное или бесплатное проживание в общежитиях.
Кроме того, дети-переселенцы в Украине могут поехать на бесплатный отдых и оздоровление. В правительстве советуют для более подробной информации обращаться к представителям органов местного самоуправления, профсоюзов или благотворительных организаций по месту жительства.
Выплаты ВПЛ
Напомним, что переселенцы в Украине могут оформить пособие на проживание. Если семья выезжает из опасных территорий впервые, то необходимо оформить справку и вместе с ней подать заявку на выплаты. Сделать это можно через "Дію" или офлайн в ЦПАУ или отделе социальной защиты.
Оформление помощи для ВПЛ - это комплексная услуга, где заявки на помощь и справку ВПЛ подаются одновременно.
Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен. Подробнее о материальной помощи и при каких условиях можно ее получить - в материале РБК-Украина.
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