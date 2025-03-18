Льготы для ВПЛ в 2025 году: какая помощь предусмотрена детям-переселенцам

Дети со статусом ВПЛ могут получить помощь от государства. Речь идет не только о материальной поддержке, но и о других видах помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Как отмечается, государство оказывает поддержку детям и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами, гарантируя им право на льготы во время обучения.

Так, дети со статусом ВПЛ имеют право на первоочередное зачисление в детские сады и школы. Также государство обеспечивает бесплатное питание в учебных заведениях для детей-переселенцев. Для получения подробной информации об имеющихся льготах родителям следует обратиться в администрацию учебного заведения.



Фото: инструкция для оформления бесплатного питания детей ВПЛ (nssu.gov.ua)



Также в Украине действует государственная поддержка в виде полной оплаты за обучение для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования. Средства предоставляются из общего государственного фонда или местных бюджетов в случае зачисления на места государственного (регионального) заказа.

Студенты-переселенцы указанных учебных заведений имеют право на социальную стипендию, бесплатное питание, льготное или бесплатное проживание в общежитиях.

Кроме того, дети-переселенцы в Украине могут поехать на бесплатный отдых и оздоровление. В правительстве советуют для более подробной информации обращаться к представителям органов местного самоуправления, профсоюзов или благотворительных организаций по месту жительства.