Льгота или субсидия? Что выгоднее для пенсионеров и ветеранов

Украинцы, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, могут выбирать между ними и жилищной субсидией. Но одновременно получать оба вида пособия на оплату коммуналки нельзя - назначают только один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

В чем разница между льготой и субсидией

Льгота - это скидка на оплату коммунальных услуг, предусмотренная для определенных законом категорий граждан. Ее размер зависит от статуса человека, а в отдельных случаях - и от дохода семьи.

Субсидия - это государственная помощь домохозяйствам, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. При ее назначении учитывают доходы и имущественное положение семьи.

Что выгоднее пенсионерам

Сам по себе пенсионный возраст не дает автоматического права на льготы по оплате коммунальных услуг. Если пенсионер не относится к льготной категории, но имеет невысокие доходы, он может обратиться за жилищной субсидией.

Если человек имеет право на льготу по другому основанию, следует сравнить оба варианта. Например, для некоторых категорий льготников право на скидку зависит от дохода: в 2026 году среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 4660 гривен. Если этот порог превышен, можно обратиться за субсидией. Такие условия разъясняет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Какие льготы предусмотрены для ветеранов

Для отдельных категорий ветеранов предусмотрены скидки на оплату коммунальных услуг независимо от дохода семьи. В частности:

участники боевых действий имеют право на скидку 75%;

лица с инвалидностью вследствие войны - 100%;

члены семей погибших защитников и защитниц - 50%.

Скидки предоставляются в пределах установленных норм жилья и потребления коммунальных услуг. Поэтому фактический размер скидки может отличаться от указанного процента от общей суммы счета. Это разъясняет Пенсионный фонд Украины.

Как выбрать вид помощи

Если человек имеет право и на льготу, и на субсидию, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, чтобы узнать возможный размер каждой выплаты и выбрать подходящий вариант.

Подать заявление на назначение субсидии или льготы можно, в частности, через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Главное - не ориентироваться только на процент скидки: нужно учитывать доходы домохозяйства, состав семьи, расходы на коммунальные услуги и установленные нормативы.