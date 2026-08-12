Не дали субсидию? ПФУ назвал альтернативу для семей погибших защитников
Семьи погибших защитников могут подать заявление на назначение льготы, если им не назначили жилищную субсидию. Однако, это еще не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Субсидия и льгота: что выбрать? Если человек имеет право на жилищную субсидию и льготу, он может получать только один вид государственной поддержки. Поэтому следует выбирать тот вариант, который дает большую экономию на коммунальных услугах.
- Когда можно оформить льготу? Если в неотапливаемый сезон размер субсидии составляет 0 грн, льготник может обратиться в Пенсионный фонд для назначения льготы. Ее предоставят с месяца подачи соответствующего заявления.
- Льготу можно заменить на субсидию? С началом отопительного сезона есть возможность снова выбрать субсидию вместо льготы. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины.
Если человек имеет право и на жилищную субсидию, и на льготу, одновременно получать оба вида пособия нельзя. Он должен выбрать только один из них.
Если летом субсидия составляет 0 грн., можно оформить льготу. В таком случае ее назначат с месяца, когда вы подаете заявление.
Для получения льготы необходимо сначала подать заявление о внесении в Реестр лиц, имеющих право на льготы, а также заявление о назначении самой льготы.
В частности, семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины имеют право на 50% скидку на:
- плату за жилье - в пределах установленных норм площади;
- коммунальные услуги - газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, вывоз мусора;
- сжиженный газ для бытовых нужд - в пределах установленных норм;
- приобретение печного бытового топлива, в частности жидкого, если здание не имеет другого вида отопления.
Скидка предоставляется в пределах установленных государством норм. В частности, речь идет о 21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на семью.
Важно: если семья состоит только из нетрудоспособных людей, например пенсионеров, для отопления газом действует другая норма. Скидка 50% распространяется на двойную нормативную площадь - 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс 21 кв. м на семью.
Если с началом отопительного сезона льготник захочет снова получать субсидию, ему нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Вместе с тем, в следующем неотапливаемом сезоне, если назначенная субсидия снова составит 0 грн, льготу возобновят автоматически.
Кстати, ранее эксперт объяснял, нужно ли выписывать ради субсидии членов семьи, которые уже давно не проживают в доме/квартире.
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