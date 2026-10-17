Пільга чи субсидія? Що вигідніше для пенсіонерів і ветеранів

Українці, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, можуть обирати між ними та житловою субсидією. Але одночасно отримувати обидва види допомоги на оплату комуналки не можна - призначають лише один із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

У чому різниця між пільгою та субсидією

Пільга - це знижка на оплату комунальних послуг, передбачена для визначених законом категорій громадян. Її розмір залежить від статусу людини, а в окремих випадках - і від доходу сім'ї.

Субсидія - це державна допомога домогосподарствам, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги. Під час її призначення враховують доходи та майновий стан сім'ї.

Що вигідніше пенсіонерам

Сам по собі пенсійний вік не дає автоматичного права на пільгу на комунальні послуги. Якщо пенсіонер не належить до пільгової категорії, але має невисокі доходи, він може звернутися по житлову субсидію.

Якщо людина має право на пільгу за іншою підставою, варто порівняти обидва варіанти. Наприклад, для деяких категорій пільговиків право на знижку залежить від доходу: у 2026 році середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину не повинен перевищувати 4660 гривень. Якщо цей поріг перевищено, можна звернутися по субсидію. Такі умови пояснює ПФУ.

Які пільги мають ветерани

Для окремих категорій ветеранів передбачені знижки на комунальні послуги без урахування доходів сім'ї. Зокрема:

учасники бойових дій мають право на знижку 75%;

особи з інвалідністю внаслідок війни - 100%;

члени сімей загиблих захисників і захисниць - 50%.

Знижки надаються в межах установлених норм споживання та житла. Тому фактична сума допомоги може не дорівнювати зазначеному відсотку від усього рахунку. Інформація Пенсійного фонду.

Як обрати допомогу

Якщо людина має право і на пільгу, і на субсидію, варто звернутися до Пенсійного фонду України, щоб з'ясувати можливий розмір кожної виплати та обрати вигідніший варіант.

Подати заяву на призначення субсидії або пільги можна, зокрема, через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Головне - не орієнтуватися лише на відсоток знижки: потрібно враховувати доходи домогосподарства, склад сім'ї, комунальні витрати та встановлені нормативи.