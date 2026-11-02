Льгота на дрова и баллонный газ: как и где оформить помощь в 2026 году

Кто может получить льготу на дрова и газ

Льгота предусмотрена для семей, которые используют для отопления жилья исключительно твердое топливо, а для приготовления пищи - сжиженный баллонный газ.

Речь идет о помощи на приобретение:

твердого топлива, в том числе дров;

жидкого печного бытового топлива;

сжиженного газа.

Льготу назначают на календарный год. Если право на нее зависит от доходов семьи, среднемесячный доход на одного человека не должен превышать величину, дающую право на налоговую социальную льготу.

Куда обращаться для оформления помощи

Подать заявление можно в один из следующих органов или учреждений:

территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета;

соответствующий исполнительный комитет;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Обратиться может сам человек или его законный представитель.

Какие документы нужны для получения льготы

Для оформления помощи необходимо подготовить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

справку о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе;

Документы можно подать лично, отправить по почте заказным письмом или в электронной форме.

Для онлайн-оформления доступны вебпортал и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, официальный сайт Минсоцполитики и интегрированные с ними информационные системы. В электронном заявлении необходимо наложить квалифицированную электронную подпись и добавить сканированные копии документов.

Сколько рассматривают заявление и как начисляют льготу

Услуга безвозмездна. Срок ее предоставления составляет 10 календарных дней.

Сумму льготы органы Пенсионного фонда рассчитывают до 25 числа каждого месяца.

О результате рассмотрения заявитель может узнать лично, через законного представителя или получить уведомление по почте заказным письмом.

По результатам рассмотрения могут назначить льготу или отказать в ее предоставлении.

В каких случаях могут отказать

На портале "Дія" отмечают несколько оснований для отказа в оформлении помощи:

заявитель не состоит на учете в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы;

среднемесячный доход семьи на одного человека превышает установленную величину, которая дает право на налоговую социальную льготу, если помощь зависит от доходов;

в жилом помещении получают услугу централизованного отопления и используют природный газ или электроэнергию для индивидуального отопления.

Если заявитель не согласен с отказом, его можно обжаловать в окружном административном суде.