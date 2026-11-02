Льгота на дрова и баллонный газ: как и где оформить помощь в 2026 году

Украинцы, которые отапливают жилье дровами или другим твердым топливом, а для приготовления пищи используют баллонный газ, могут оформить специальную льготу на их приобретение. Помощь назначают на календарный год, а обратиться за ней можно несколькими способами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Льгота предусмотрена для семей, которые используют для отопления жилья исключительно твердое топливо, а для приготовления пищи - сжиженный баллонный газ.
Речь идет о помощи на приобретение:
Льготу назначают на календарный год. Если право на нее зависит от доходов семьи, среднемесячный доход на одного человека не должен превышать величину, дающую право на налоговую социальную льготу.
Подать заявление можно в один из следующих органов или учреждений:
Обратиться может сам человек или его законный представитель.
Для оформления помощи необходимо подготовить:
Документы можно подать лично, отправить по почте заказным письмом или в электронной форме.
Для онлайн-оформления доступны вебпортал и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, официальный сайт Минсоцполитики и интегрированные с ними информационные системы. В электронном заявлении необходимо наложить квалифицированную электронную подпись и добавить сканированные копии документов.
Услуга безвозмездна. Срок ее предоставления составляет 10 календарных дней.
Сумму льготы органы Пенсионного фонда рассчитывают до 25 числа каждого месяца.
О результате рассмотрения заявитель может узнать лично, через законного представителя или получить уведомление по почте заказным письмом.
По результатам рассмотрения могут назначить льготу или отказать в ее предоставлении.
На портале "Дія" отмечают несколько оснований для отказа в оформлении помощи:
Если заявитель не согласен с отказом, его можно обжаловать в окружном административном суде.
РБК-Украина ранее рассказывало, что размер выплаты зависит от категории получателя, а для оформления льготы нужно ежегодно подавать заявление в Пенсионный фонд.
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