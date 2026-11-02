Пільга на дрова та балонний газ: як і де оформити допомогу у 2026 році

Хто може отримати пільгу на дрова та газ

Пільга передбачена для сімей, які використовують для опалення житла виключно тверде паливо, а для приготування їжі - балонний скраплений газ.

Йдеться про допомогу на придбання:

твердого палива, зокрема дров;

рідкого пічного побутового палива;

скрапленого газу.

Пільгу призначають на календарний рік. Якщо право на неї залежить від доходів сім'ї, середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати величину, яка дає право на податкову соціальну пільгу.

Куди звертатися для оформлення допомоги

Подати заяву можна до одного з таких органів або установ:

територіального органу Пенсійного фонду України;

виконавчого органу сільської, селищної або міської ради;

відповідного виконавчого комітету;

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Звернутися може сама людина або її законний представник.

Які документи потрібні для отримання пільги

Для оформлення допомоги необхідно підготувати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

Документи можна подати особисто, надіслати поштою рекомендованим листом або в електронній формі.

Для онлайн-оформлення доступні вебпортал і мобільний застосунок Пенсійного фонду України, офіційний сайт Мінсоцполітики та інтегровані з ними інформаційні системи. В електронній заяві потрібно накласти кваліфікований електронний підпис і додати скановані копії документів.

Скільки розглядають заяву та як нараховують пільгу

Послуга безоплатна. Строк її надання становить 10 календарних днів.

Суму пільги органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця.

Про результат розгляду заявник може дізнатися особисто, через законного представника або отримати повідомлення поштою рекомендованим листом.

За результатами розгляду можуть призначити пільгу або відмовити в її наданні.

У яких випадках можуть відмовити

На порталі "Дія" зазначають кілька підстав для відмови в оформленні допомоги:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім'ї на одну особу перевищує встановлену величину, яка дає право на податкову соціальну пільгу, якщо допомога залежить від доходів;

у житловому приміщенні отримують послугу централізованого опалення та використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.

Якщо заявник не погоджується з відмовою, її можна оскаржити в окружному адміністративному суді.