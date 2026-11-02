Пільга на дрова та балонний газ: як і де оформити допомогу у 2026 році

Українці, які опалюють житло дровами або іншим твердим паливом, а для приготування їжі використовують балонний газ, можуть оформити спеціальну пільгу на їх придбання. Допомогу призначають на календарний рік, а звернутися за нею можна кількома способами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Пільга передбачена для сімей, які використовують для опалення житла виключно тверде паливо, а для приготування їжі - балонний скраплений газ.
Йдеться про допомогу на придбання:
Пільгу призначають на календарний рік. Якщо право на неї залежить від доходів сім'ї, середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати величину, яка дає право на податкову соціальну пільгу.
Подати заяву можна до одного з таких органів або установ:
Звернутися може сама людина або її законний представник.
Для оформлення допомоги необхідно підготувати:
Документи можна подати особисто, надіслати поштою рекомендованим листом або в електронній формі.
Для онлайн-оформлення доступні вебпортал і мобільний застосунок Пенсійного фонду України, офіційний сайт Мінсоцполітики та інтегровані з ними інформаційні системи. В електронній заяві потрібно накласти кваліфікований електронний підпис і додати скановані копії документів.
Послуга безоплатна. Строк її надання становить 10 календарних днів.
Суму пільги органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця.
Про результат розгляду заявник може дізнатися особисто, через законного представника або отримати повідомлення поштою рекомендованим листом.
За результатами розгляду можуть призначити пільгу або відмовити в її наданні.
На порталі "Дія" зазначають кілька підстав для відмови в оформленні допомоги:
Якщо заявник не погоджується з відмовою, її можна оскаржити в окружному адміністративному суді.
РБК-Україна раніше розповідало, що розмір виплати залежить від категорії отримувача, а для оформлення пільги потрібно щороку подавати заяву до Пенсійного фонду.
Також ми gbcfkbи, чому пільга могла зникнути після перерахунку.