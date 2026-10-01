Льгота исчезла после пересчета: что могло измениться

После очередного перерасчета размер льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг может измениться. В некоторых случаях выплата становится меньше, а иногда человек вообще перестает получать льготу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВРУ.

Причина может быть связана с изменением доходов, состава семьи, места жительства или других обстоятельств. Объясняем, что могло повлиять на выплату.

Изменился доход семьи

Для части льготников право на скидку на коммунальные услуги зависит от дохода семьи. В 2026 году такая льгота предоставляется, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает 4660 гривен. Пенсионный фонд определяет право на льготу автоматически, используя, в частности, данные налоговой службы о доходах льготника и членов его семьи.

Поэтому если при перерасчете оказалось, что доход на одного человека превышает установленный порог, право на льготу может быть утрачено.

В то же время это касается не всех категорий. В частности, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины льготы предоставляются независимо от дохода.

Изменился состав семьи

На размер льготы могут повлиять изменения в составе семьи. Например, если изменилось количество членов семьи, учитываемых при расчете, это может отразиться на сумме выплаты. Пенсионный фонд особо отмечает, что об изменениях в составе семьи льготник должен уведомлять орган Фонда.

Человек сменил место жительства

Еще одна причина изменения размера льготы - переезд. Если льготник изменил место жительства, это может повлиять на перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляется скидка, а значит, и на общий размер выплаты. ПФУ указывает изменение места жительства среди обстоятельств, о которых необходимо уведомлять Фонд.

Изменился перечень коммунальных услуг

Размер льготы зависит от того, какими жилищно-коммунальными услугами пользуется домохозяйство. Если изменился перечень услуг, на которые назначена льгота, сумма выплаты может измениться. Например, человек мог перестать пользоваться определенной услугой или, наоборот, начать получать другую. ПФУ прямо называет изменение перечня услуг одним из обстоятельств, о которых следует сообщать.

Истек срок действия удостоверения

Льгота также может прекратиться, если истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу. Пенсионный фонд отмечает, что в случае истечения срока действия льготного удостоверения человеку может потребоваться обратиться в Фонд для определения права на выплату на новый период.

Льготу заменила субсидия

Еще одна возможная причина прекращения льготы - назначение жилищной субсидии. Порядок предоставления льгот предусматривает прекращение выплаты с месяца, следующего за месяцем назначения жилищной субсидии.

Для льготников, право которых зависит от дохода, субсидия может стать альтернативой, если доход семьи превысил установленный порог для получения льготы. В таком случае человек может обратиться в Пенсионный фонд за назначением жилищной субсидии.