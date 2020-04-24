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Пікового зростання захворювання на коронавірус наразі немає, - Ляшко

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 01:25
Пікового зростання захворювання на коронавірус наразі немає, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Система охорони здоров'я справляється з навантаженням через коронавірус

Система охорони здоров’я України наразі справляється із зростанням хворих на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, карантин в Україні продовжено, оскільки раніше було зафіксовано порушення карантинних заходів.

"Я задоволений тим, як працює карантин в Україні. Оскільки ми сьогодні маємо результат зростання кількості коронавірсної хвороби, з яким справляється система охорони здоров’я. Так, ми фіксуємо певні порушення карантинних заходів, які дають певні спалахи, але не пікове зростання… Тому і продовжено карантині заходи до 11 числа, оскільки були певні порушення карантинних заходів, які можуть дати свій результат…", - заявив Ляшко.

РБК-Україна писало, що карантин в Україні почне пом'якшуватися при двох ключових умовах. Перша: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга: лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину.

Нагадаємо, карантин в Україні з частковими пом'якшеннями продовжено до 11 травня.

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