Пикового роста заболевания коронавирусом пока нет, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Система здравоохранения справляется с нагрузкой из-за коронавируса

Система здравохранения Украины пока справляется с ростом больных коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, карантин в Украине будет продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мероприятий.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Так, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост... Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут дать свой результат...", - заявил Ляшко.

РБК-Украина писало, что карантин в Украине начнет смягчатся при двух ключевых условиях. Первая: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не изменяется или остается в пределах 5%. Вторая: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.

Напомним, карантин в Украине с частичными смягчениями продлен до 11 мая.