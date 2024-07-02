Что грозит военнообязанным, которые не обновят данные до 16 июля: объяснение эксперта

Согласно новому закону о мобилизации , вступившему в силу 18 мая 2024 года, военнообязанные граждане должны обновить свои персональные данные в течение 60 дней.

РБК-Украина рассказывает, кому и до какого числа нужно обновить персональные данные, а также как могут наказывать военнообязанных, которые игнорируют повестки и не приходят в ТЦК.

Кто и до какого числа должен обновить данные

Поскольку новый мобилизационный закон вступил в силу 18 мая 2024 года, а обновить персональные данные украинцам нужно в течение 60 дней, сделать это необходимо до 16 июля.

Актуализировать информацию о себе, согласно действующему законодательству, нужно:

военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

призывникам и резервистам

забронированным лицам

лицам, имеющим отсрочку

военнообязанным женщинам

Важно, что данные в этот период должны обновить все - даже те, кто уже актуализировал информацию ранее в 2024 году (до 18 мая).

Сделать это можно несколькими способами (каждый военнообязанный имеет право выбрать его сам):

в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ)

с помощью электронного кабинета призывников, военнообязанных и резервистов в приложении "Резерв+"

Как могут наказывать уклонистов во время войны

Повестка - официальный вызов военнообязанного в ТЦК и СП, с целью:

взятия на военный учет

прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе

уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберіг"

призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы

Во время мобилизации граждане обязаны явиться по повестке в сроки, указанные в ней. Если же человек игнорирует повестку, его могут оштрафовать.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина уточнила, что после 18 мая 2024 года суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:

от 17 000 до 25 000 грн - за первое правонарушение

от 34 000 до 59 500 гривен - для должностных и юридических лиц

"Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой произвести его административное задержание", - добавила эксперт.

Если в течение 5 дней этого не произошло, человеку должны прислать еще один документ - "требование".

"Это уже не рекомендация, а обязательство - прийти в военкомат", - подчеркнула юрист.

В противном случае представители ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека - как на уклониста.

Сколько повесток и штрафов могут выписать на одного человека

По словам адвоката ЮКК "Де-Юре" Ларисы Кись, уплата человеком штрафа не освобождает от обязанности военной службы.

"Оплата штрафа является исполнением обязанности за нарушение - неявки по повестке в определенную дату. Любая другая повестка - вызов на другую дату и неявка в эту дату - будет новым нарушением", - пояснила эксперт.

Речь идет о том, что ограничения по количеству возможных вызовов по повестке отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее долговременной процедуры - направления повестки по почте - штрафы могут появляться условно каждые два месяца", - рассказала юрист.

Она отметила также, что ТЦК и СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз - штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не столь уж длинный", - подытожила эксперт.