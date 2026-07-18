Пикапы для ВСУ: почему их до сих пор не производят в Украине и что мешает

В Украине до сих пор нет полноценного производства пикапов для ВСУ, а локализация в этой сфере "скорее бумажная" – в отличие от практики НАТО.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пикапы и коряги" : на чем ездит армия, и пересядут ли ВСУ на украинские авто".
Опрошенные представители автомобильного бизнеса подчеркивают, что локализация производства в сфере автотранспорта в Украине пока скорее бумажная и иногда выглядит как обычный импорт и продажа дешевого транспорта из Китая или Индии.
Это не запрещено законом, однако у экспертов возникает вопрос к подходу как таковому.
Среди ключевых причин отсутствия локализации пикапов и других легких коммерческих автомобилей для армии – малое количество производственных мощностей для крупноузловой сборки и сложные логистические условия.
Чтобы поощрить мировых автопроизводителей нужно создать привлекательный инвестиционный климат для локализации их производства в Украине.
В то же время в Украине сегодня существует по меньшей мере 4-5 автомобильных производственных предприятий, которые за считанные месяцы могли бы освоить крупноузловое производство легкого коммерческого транспорта.
Еще 2-3 завода могли бы производить машины по полному циклу – в том числе с покраской и сваркой.
Отдельные импортеры сами по себе создают специализированные модификации пикапов, которые лучше всего подходят для военных и чрезвычайников.
Среди важных изменений – отказ от лишнего оборудования, упрощенная внешность и, соответственно, более демократичный ценник.
Недавно Минобороны объявило о закупке 5 тысяч пикапов для ВСУ.
По словам игроков рынка, сам факт централизованной закупки авто для Сил обороны – хороший знак, что на уровне государства появилось внимание к проблеме с транспортом на фронте.
В то же время, отдельные опрошенные эксперты отмечают, что трудно положительно комментировать закупки у локальных дилеров и фокус на нераспространенных в нашей части континента моделях - для них нет достаточного уровня сервиса в Украине, а значит, будет проблематично обеспечить длительный жизненный цикл этого транспорта.
Подобные контракты в странах блока НАТО закрываются одним поставщиком, предоставляющим упрощенную специальную комплектацию на основе гражданского серийного образца. В закупку входит не только автомобиль, но и сервис, запчасти, программное обеспечение и обучение специалистов по диагностике и обслуживанию.
В Украине, к сожалению, пока нет такой практики.
Напомним, в августе 2025 года Минобороны запустило прямые закупки пикапов и другой техники для нужд боевых подразделений ВСУ – по упрощенной процедуре военные части на фронте получили право самостоятельно покупать транспорт.
В сентябре 2025 года Правительство расширило возможности воинских частей закупать пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре – без использования электронной системы закупок, а уже сформированные боевые подразделения получали по 7 млн грн прямого финансирования, в том числе на покупку такого транспорта.