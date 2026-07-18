Пикапы для ВСУ: почему их до сих пор не производят в Украине и что мешает

Опрошенные представители автомобильного бизнеса подчеркивают, что локализация производства в сфере автотранспорта в Украине пока скорее бумажная и иногда выглядит как обычный импорт и продажа дешевого транспорта из Китая или Индии.

Это не запрещено законом, однако у экспертов возникает вопрос к подходу как таковому.

Среди ключевых причин отсутствия локализации пикапов и других легких коммерческих автомобилей для армии – малое количество производственных мощностей для крупноузловой сборки и сложные логистические условия.

Чтобы поощрить мировых автопроизводителей нужно создать привлекательный инвестиционный климат для локализации их производства в Украине.

Что уже есть в Украине

В то же время в Украине сегодня существует по меньшей мере 4-5 автомобильных производственных предприятий, которые за считанные месяцы могли бы освоить крупноузловое производство легкого коммерческого транспорта.

Еще 2-3 завода могли бы производить машины по полному циклу – в том числе с покраской и сваркой.

Отдельные импортеры сами по себе создают специализированные модификации пикапов, которые лучше всего подходят для военных и чрезвычайников.

Среди важных изменений – отказ от лишнего оборудования, упрощенная внешность и, соответственно, более демократичный ценник.

Как закупают пикапы для армии

Недавно Минобороны объявило о закупке 5 тысяч пикапов для ВСУ.

По словам игроков рынка, сам факт централизованной закупки авто для Сил обороны – хороший знак, что на уровне государства появилось внимание к проблеме с транспортом на фронте.

В то же время, отдельные опрошенные эксперты отмечают, что трудно положительно комментировать закупки у локальных дилеров и фокус на нераспространенных в нашей части континента моделях - для них нет достаточного уровня сервиса в Украине, а значит, будет проблематично обеспечить длительный жизненный цикл этого транспорта.

Как это работает в НАТО

Подобные контракты в странах блока НАТО закрываются одним поставщиком, предоставляющим упрощенную специальную комплектацию на основе гражданского серийного образца. В закупку входит не только автомобиль, но и сервис, запчасти, программное обеспечение и обучение специалистов по диагностике и обслуживанию.

В Украине, к сожалению, пока нет такой практики.