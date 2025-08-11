ua en ru
Боевые подразделения смогут закупать пикапы по упрощенной процедуре: что известно

Понедельник 11 августа 2025 21:08
Боевые подразделения смогут закупать пикапы по упрощенной процедуре: что известно Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны запускает прямые закупки пикапов и другой техники для нужд боевых подразделений ВСУ.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и по поручению президента Украины Минобороны подготовило соответствующие изменения в правительственное постановление.

"Теперь воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, смогут закупать подержанные транспортные средства по упрощенной процедуре", - отметил Шмыгаль.

Речь идет прежде всего о пикапах, а также о квадроциклах и мотоциклах.
Закупки будут осуществляться при наличии штатно-табельной потребности в технике максимально быстро и результативно.

"Таким образом военные, которые находятся в горячих точках фронта, всегда будут иметь технические средства для успешного выполнения поставленных задач. реализуем ключевой приоритет министерства по обеспечению наших воинов всем необходимым", - добавил министр.

Зеленский поручил расширить прямое финансирование бригад

Напомним, в Украине уже работает прямое финансирование для бригад на закупку дронов.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.

"Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - отметил президент.

Сегодня Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Рассмотрели вопросы, поднятые военными на фронте.

В частности, приняли решение о закупках пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

Зеленский также поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений.

