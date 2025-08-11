Боевые подразделения смогут закупать пикапы по упрощенной процедуре: что известно
Министерство обороны запускает прямые закупки пикапов и другой техники для нужд боевых подразделений ВСУ.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и по поручению президента Украины Минобороны подготовило соответствующие изменения в правительственное постановление.
"Теперь воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, смогут закупать подержанные транспортные средства по упрощенной процедуре", - отметил Шмыгаль.
Речь идет прежде всего о пикапах, а также о квадроциклах и мотоциклах.
Закупки будут осуществляться при наличии штатно-табельной потребности в технике максимально быстро и результативно.
"Таким образом военные, которые находятся в горячих точках фронта, всегда будут иметь технические средства для успешного выполнения поставленных задач. реализуем ключевой приоритет министерства по обеспечению наших воинов всем необходимым", - добавил министр.
Зеленский поручил расширить прямое финансирование бригад
Напомним, в Украине уже работает прямое финансирование для бригад на закупку дронов.
При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить возможности военных самостоятельно покупать необходимое оружие и технику.
"Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же самостоятельно - по своим потребностям, по своему выбору - покупать также пикапы, другие необходимые средства", - отметил президент.
Сегодня Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Рассмотрели вопросы, поднятые военными на фронте.
В частности, приняли решение о закупках пикапов, квадроциклов и другой техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.
Зеленский также поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений.