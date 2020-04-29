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НАН змоделювала розвиток епідемії коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 15:01
НАН змоделювала розвиток епідемії коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У НАН допускають, що пік летальних випадків через коронавірус припаде на 2-5 травня

Експерти з Національної академії наук зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, в якому говориться, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно припаде на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня. Цей прогноз опублікований на сайті НАН.

В документі йдеться, що епідемія в Україні рухається близько до траєкторії Швеції і Польщі з деяким запізненням. На нинішньому етапі моделювання вчені зробили такі висновки:

  • пік нових випадків коронавірусу в день орієнтовно припаде на 2-5 травня, пік смертей - на 3-10 травня;
  • після піку захворюваності (медіана 500 випадків) зниження буде спостерігатися до 5 червня до 380 випадків (діапазон - 220-610);
  • після піку летальності (медіана 12 випадків) зниження буде відбуватися до 5 червня до дев'яти випадків (діапазон - 6-17)

Також в документі йдеться, що подальші пом'якшення карантину можуть супроводжуватися більш істотними підвищеннями захворюваності і летальності, що може призвести "до можливого повторного запровадження карантину в критичних ситуаціях".

Відзначимо, згідно з останніми даними, в Швеції зафіксовано майже 20 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 2355 людей, трохи більше тисячі вилікувалися. А в Польщі зафіксовано 12 089 інфікованих коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що в середньому хід хвороби COVID-19 від моменту виявлення до негативного тесту, тобто одужання, триває 18-21 день.

Нагадаємо, у МОЗ заявляли, що може не відбутися пік захворюваності COVID-19 в Україні, але тільки при дотриманні карантину.

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