Пик морозов в разгаре: синоптик сказала, когда в Украине начнет теплеть

В Украине во вторник, 3 февраля, сохранится аномально холодная погода с сильными морозами до -28 градусов. В то же время уже с 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
В ночь на 3 февраля Украина будет находиться под влиянием арктического воздуха.
В большинстве областей ожидается от -2 до -28 градусов. На юго-западе, юге и юго-востоке - от -17 до -22 градусов.
Днем холод немного ослабеет, но останется ощутимым:
По словам синоптика, над Украиной доминирует антициклон, который затягивает холодный воздух непосредственно из Арктики. Осадки во вторник не прогнозируются.
Ночью ожидается ясное небо, днем - солнечная, но очень холодная погода.
В столице ночь на 3 февраля будет одной из самых холодных:
Осадков не предвидится, однако на дорогах и тротуарах сохраняется гололедица, особенно на неубранных участках.
По прогнозу Диденко, 3 и 4 февраля будут оставаться очень холодными. Уже с 5 февраля ожидается существенное потепление.
В то же время вместе с повышением температуры появятся осадки и усилится ветер, что снизит комфортность погоды.
Февраль в Украине начался с ощутимых морозов. По данным синоптиков, самые низкие температуры этой зимы приходятся на 2-4 февраля, после чего холод постепенно будет отступать. Уже в ближайшее время прогнозируют кратковременное, но заметное потепление.
В то же время, начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала РБК-Украина, что после короткого потепления возможно возвращение холодного воздуха и новая волна морозов.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.