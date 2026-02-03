RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пик морозов в разгаре: синоптик сказала, когда в Украине начнет теплеть

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 3 февраля (Игорь Кузнецов РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 3 февраля, сохранится аномально холодная погода с сильными морозами до -28 градусов. В то же время уже с 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Пик морозов по всей стране

В ночь на 3 февраля Украина будет находиться под влиянием арктического воздуха.

В большинстве областей ожидается от -2 до -28 градусов. На юго-западе, юге и юго-востоке - от -17 до -22 градусов.

Днем холод немного ослабеет, но останется ощутимым:

  • от -14 до -20 градусов по стране,
  • на юге от -4 до -11 градусов,
  • на Закарпатье местами температура приблизится к 0 градусов.

Без осадков, но с арктическим холодом

По словам синоптика, над Украиной доминирует антициклон, который затягивает холодный воздух непосредственно из Арктики. Осадки во вторник не прогнозируются.

Ночью ожидается ясное небо, днем - солнечная, но очень холодная погода.

Погода в Киеве

В столице ночь на 3 февраля будет одной из самых холодных:

  • от -22 до -25 градусов ночью;
  • от -12 до -15 градусов днем.

Осадков не предвидится, однако на дорогах и тротуарах сохраняется гололедица, особенно на неубранных участках.

Когда морозы начнут отступать

По прогнозу Диденко, 3 и 4 февраля будут оставаться очень холодными. Уже с 5 февраля ожидается существенное потепление.

В то же время вместе с повышением температуры появятся осадки и усилится ветер, что снизит комфортность погоды.

 

Сильные морозы в Украине до -30

Февраль в Украине начался с ощутимых морозов. По данным синоптиков, самые низкие температуры этой зимы приходятся на 2-4 февраля, после чего холод постепенно будет отступать. Уже в ближайшее время прогнозируют кратковременное, но заметное потепление.

В то же время, начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала РБК-Украина, что после короткого потепления возможно возвращение холодного воздуха и новая волна морозов.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

