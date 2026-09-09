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Китайский спутник уничтожен на орбите: что обнаружили Космические силы США

13:13 09.09.2026 Ср
2 мин
Некоторые обломки пробудут на орбите тысячи лет
aimg Ольга Завада
Китайский спутник уничтожен на орбите: что обнаружили Космические силы США Китайский спутник создал облако космического мусора (фото: Wu Lei)
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На орбите Земли появилось новое облако космического мусора. Ее образовал китайский спутник Yaogan-50 (02), неожиданно распавшийся в результате неизвестной аномалии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Масштабы угрозы

Космический аппарат Yaogan-50 (02) был запущен 15 марта 2026 года с помощью ракеты-носителя Long March 6A.

Спутник успешно вышел на рабочую высокоретроградную орбиту - то есть двигался в направлении, противоположном вращению Земли, на высоте примерно 952 километра.

Однако через 6 месяцев после начала миссии аппарат вышел из строя.

По данным экс-астрофизика Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Джонатана Макдауэлла, 4 сентября Космические силы США зафиксировали по меньшей мере 43 больших обломка от распада спутника.

Сейчас фрагменты находятся в диапазоне высот от 600 до 1100 км и сохраняют наклон орбиты 142 градуса.

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На такой высоте распад Yaogan-50(02) создает глобальную долгосрочную проблему.

  • Низкая орбита (до 600 километров) - мусор обычно сгорает в атмосфере в течение нескольких лет из-за торможения.
  • Средняя высота (свыше 800 километров) - по данным NASA, процесс схождения с орбиты может занять век.
  • Высокая орбита (более 1000 километров) - обломки способны вращаться вокруг Земли тысячи лет.
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Почему произошла авария в космосе?

Точная причина распада Yaogan-50 (02) пока неизвестна. Среди основных версий специалисты выделяют отказ движущейся установки или аккумулятора, а также возможное столкновение с другим космическим мусором.

По оценкам European Space Agency, на орбите Земли уже зафиксировано более 660 подобных аномалий, взрывов или столкновений, а общее количество объектов космического мусора превышает 1,5 миллиона.

Официальный Пекин заявляет, что серия спутников Yaogan-50 предназначена для обследования земельных ресурсов, оценки урожайности и предотвращения стихийных бедствий. Однако, по данным издания SpaceNews, аппараты этой серии используют для военной разведки и сбора разведданных.

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