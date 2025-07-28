Сильные ливни с градом и жара до +36: как погода "разделит" Украину завтра

29 июля погода в Украине покажет резкий контраст. В одних регионах будет царить сухая и жаркая погода, тогда как в других ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По данным Диденко, 19 июля ожидается неустойчивая погода из-за влияния масштабной области низкого атмосферного давления. Атмосферные фронты обусловят дожди с грозами на западе, местами на севере страны, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

В этих регионах прогнозируют локальные ливни, грозы, порывистый ветер, возможны град и шквалы. Температура здесь будет ниже от +18 до +23°, местами под дождем лишь +16+18°.

На остальной территории - на востоке, юге, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине - будет царить сухая и жаркая погода. В южных и центральных областях столбики термометров поднимутся до +32+36°, на востоке - до +34°, в северных регионах - до +28+32°.

Погода в Киеве

В столице также возможны грозы и дожди, температура будет достигать +29+30°.

Синоптик предупредила, что из-за высокой влажности возможен физический дискомфорт, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Также Диденко добавила, что из-за сильных температурных контрастов сохраняется риск локальных погодных аномалий.

"После завтрашнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха, а на юге разве что 31-го июля жара несколько ослабнет", - рассказала она.