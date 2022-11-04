lCC Ukraine обратилось к НКРЭКУ из-за тарифа на диспетчеризацию электроэнергии

Решение "Укрэнерго" о повышении тарифа на диспетчеризацию электроэнергии с 62,13 до 232,0З грн/МВт.ч недостаточно обосновано, ведь ресурса, который имеет компания, достаточно для того, чтобы удержать тариф в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Украинского национального комитета Международной торговой палаты (lCC Ukraine) председателю НКРЭКУ Константину Ущаповскому.

"Предусмотренный проектом рост общих расходов обусловлен завышенным плановым объемом закупки "Укрэнерго" вспомогательных услуг, которые растут с 16,7 млрд грн в 2022 г. до 66,3 млрд грн проекта НКРЭКУ (+296%). Согласно обоснованию, это вызвано ростом стоимости резерва замещение (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн. Однако такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения объемов потребления, которые сократились из-за войны", - отмечают в lCC Ukraine.

При этом, отметили в Комитете, реальные расходы "Укрэнерго" на эти цели в 2021 г. составили 5,4 млрд грн - а это на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год.

"То есть наблюдалось недоиспользование средств тарифа в объеме С,6 млрд. грн. Эти деньги следует направить на покрытие всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. А следовательно, до окончания 2022 года тариф на диспетчеризацию текущей3 /МВт.ч", - объяснили в lCC Ukraine.

В Комитете отметили: если тариф вырастет, то украинский бизнес потеряет 49,6 млрд грн в годовом пересчете. Этот объем средств мог быть направлен на восстановление поврежденных мощностей производства, логистических путей и инвестирования.

"Извлечение этих средств из оборота будет иметь крайне негативные последствия для национальной экономики, которая с начала полномасштабного вторжения уже сократилась на -39,3%. Во время столь серьезных вызовов государственная политика должна всячески способствовать оживлению экономики и снижению тарифной нагрузки за счет оптимизации", - подчеркнули в lCC Ukraine.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В свою очередь Федерация работодателей транспорта (ФРТУ) призвала НКРЭКУ не повышать тарифы: по их убеждению, "Укрэнерго" прежде всего должен пересмотреть завышенные прогнозные расчеты, а также начать работу с кредиторами по пролонгации и реструктуризации кредитных обязательств.