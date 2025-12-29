ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Повышение зарплат учителям и соцработникам: АГУ призывает внести изменения в бюджет-2026

Понедельник 29 декабря 2025 17:30
Повышение зарплат учителям и соцработникам: АГУ призывает внести изменения в бюджет-2026 Фото: в АГУ призывают повысить зарплаты учителям и соцработникам (freepik.com)
Автор: Юлия Бойко

Для повышения зарплат поставщиков социальных и реабилитационных услуг, а также воспитателей и учителей нужно внести изменения в госбюджет-2026, предусмотрев в нем дополнительные поступления в местные бюджеты. Пока средств на повышение зарплат в госбюджете не заложено.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Ассоциация городов Украины (АГУ).

В Ассоциации отмечают, что сейчас средства на повышение зарплат в госбюджете не заложены.

"Ассоциация городов Украины обращает внимание, что предложенные профильными министерствами инициативы составляют 42 млрд гривен, но не предусмотрены в Государственном бюджете на 2026 год", - говорится в сообщении.

АГУ в обращениях в Министерство социальной политики, семьи и единства и Министерство образования и науки предлагает предусмотреть дополнительные поступления в местные бюджеты на финансирование оплаты труда работников поставщиков социальных и реабилитационных услуг, педагогических и научно-педагогических работников учреждений и учреждений дошкольного, внешкольного и профессионального образования.

В Ассоциации городов подчеркивают, что в повышении должностных окладов работников предоставителей социальных и реабилитационных услуг в 2,5 раза, как предложено проектом постановления Кабмина, требуется на 2026 год дополнительных 28 млрд гривен.

На повышение должностных окладов работников дошкольного и внешкольного образования на 40% - 14 млрд гривен. При этом Минобразования предлагает повышение зарплат только педагогическим работникам в средней школе, а других работников образования оставляют без внимания.

Если дополнительные средства на повышение зарплат не будут предусмотрены, это может привести к негативным последствиям, предупреждают в Ассоциации городов Украины. А именно:

  • сокращению работников;
  • повышению нагрузки на работников;
  • переводу работников на неполный рабочий день;
  • созданию неравных условий для работников одних отраслей;
  • ухудшению качества образовательных и социальных услуг.

"Ассоциация городов Украины настаивает на внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" для реального повышения заработных плат и во избежание негативных сценариев при реализации предложенных проектов постановлений Кабинета Министров Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабмин анонсировал повышение зарплат в Украине уже с января 2026 года, но не всем.

Также стало известно, что с января 2026 года учителя должны получить повышение зарплаты на 30%.

