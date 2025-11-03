Рост грузовых тарифов УЗ повлечет за собой цепной кризис, который ударит по всем, - ассоциация

По словам представителей Ассоциации, такое решение приведет к цепному кризису, который ударит не только по бизнесу, но и по местным общинам и дорожной инфраструктуре.

ВАГ отмечает, что после роста тарифов бизнес начнет массово переходить на автотранспорт, что приведет к разрушению местных дорог, большинство из которых находятся в критическом состоянии. В Украине более 118 тысяч километров дорог местного значения, и у громады нет финансовых возможностей для их системного ремонта.

"Каждая тонна груза, которая вместо железной дороги пойдет на дороги, станет прямой угрозой для дорог в громадах. Мы останемся без дорог, без возможности нормально доехать до больницы, школы или предприятия", - заявили в ВАГ.

Отдельно в Ассоциации подчеркивают, что вопрос грузовых тарифов связан с убыточностью пассажирских перевозок.

По прогнозам, в 2025 году ущерб в пассажирском сегменте "Укрзализныци" превысит 25 млрд грн. Ранее эти потери покрывались за счет прибылей от грузовых перевозок, но такая система исчерпала себя.

"Если государство считает важным обеспечить людям доступ к поездам, оно должно финансировать это. Это нормальная европейская практика. Но это должно происходить точно не за счет бизнеса или уничтожения местных дорог", - отметили во Всеукраинской ассоциации громад.

Организация призвала Кабинет министров Украины не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов во время войны и создать прозрачный механизм финансирования пассажирских перевозок из госбюджета, чтобы снять это бремя с бизнеса и громад.

"Если Министерство развития громад позволит поднять тарифы, завтра громады будут платить за это разбитыми дорогами и утраченной логистикой. Мы не можем допустить, чтобы местное самоуправление стало заложником неэффективной тарифной политики", - подытожили в ВАГ.