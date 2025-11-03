Підвищення вантажних тарифів УЗ спричинить ланцюгову кризу, яка вдарить по всім, - асоціація

За словами представників Асоціації, таке рішення спричинить ланцюгову кризу, яка вдарить не лише по бізнесу, а й по місцевих громадах та дорожній інфраструктурі.

У ВАГ наголошують: після зростання тарифів бізнес почне масово переходити на автотранспорт, що призведе до руйнування місцевих доріг, більшість із яких перебувають у критичному стані. В Україні понад 118 тисяч кілометрів доріг місцевого значення, і громади не мають фінансових можливостей для їх системного ремонту.

"Кожна тонна вантажу, яка замість залізниці піде на автошляхи, стане прямою загрозою для доріг у громадах. Ми залишимося без доріг, без можливості нормально доїхати до лікарні, школи чи підприємства", - заявили у ВАГ.

Окремо в Асоціації наголошують, що питання вантажних тарифів пов’язане із збитковістю пасажирських перевезень.

За прогнозами, у 2025 році збитки пасажирського сегмента "Укрзалізниці" перевищать 25 млрд грн. Раніше ці втрати покривалися за рахунок прибутків від вантажних перевезень, але така система вичерпала себе.

"Якщо держава вважає важливим забезпечити людям доступ до поїздів, вона має це фінансувати. Це нормальна європейська практика. Але це має відбуватися точно не за рахунок бізнесу чи знищення місцевих доріг", - зазначили у Всеукраїнській асоціації громад.

Організація закликала Кабінет міністрів України не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів під час війни, та створити прозорий механізм фінансування пасажирських перевезень із держбюджету, щоб зняти цей тягар із бізнесу та громад.

"Якщо Міністерство розвитку громад дозволить підняти тарифи, завтра громади платитимуть за це розбитими дорогами й втраченою логістикою. Ми не можемо допустити, щоб місцеве самоврядування стало заручником неефективної тарифної політики", - підсумували у ВАГ.