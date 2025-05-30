ua en ru
Пт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тарифы на воду в Украине могут повысить: в правительстве готовят решение

Украина, Пятница 30 мая 2025 09:35
UA EN RU
Тарифы на воду в Украине могут повысить: в правительстве готовят решение Фото: Тарифы на холодную воду в Украине могут повысить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Проектом предлагается оставить рекомендации правительства не повышать тарифы на воду и водоснабжение и применять их к потребителю (населению) на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года. Такие рекомендации содержит постановление от 29 апреля 2022 года № 502.

В то же время, в случае принятия решения о неизменности тарифов предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов из местного бюджета.

Как отмечается в обосновании проекта, одним из последствий этого решения может стать "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", что будет иметь негативный эффект для потребителей.

В пояснительной записке отмечается, что решение об установлении тарифов на коммунальные услуги может приниматься только уполномоченными органами - Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органами местного самоуправления.

Мораторий

В проекте отмечается, что согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:

  • услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;
  • тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;
  • услуги по поставке тепловой энергии для населения и поставки горячей воды для населения.

Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.

Повышение тарифов

Напомним, НКРЭКУ в 2023 году инициировала повышение тарифов на холодную воду для населения. Такой шаг резко раскритиковал президент Владимир Зеленский, после чего решение отменили.

Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы на ЖКХ
NEWS
РФ обстреляла троллейбусное депо в Харькове: поврежден транспорт, дома, есть пострадавшие
РФ обстреляла троллейбусное депо в Харькове: поврежден транспорт, дома, есть пострадавшие
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам