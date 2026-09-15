Повышение тарифов "Укрзализныци" сокращает грузы: бизнес предлагает "железнодорожный Рамштайн"

По его словам, правильным решением является внедрение механизма PSO для пассажирских перевозок. Законопроект о таких госкомпенсациях уже в Раде, и он позволит снять чрезмерную денежную нагрузку с грузового направления.

Почему стоит ввести PSO

Президент "Укрметалургпрома" пояснил, что введение PSO для пассажирских перевозок позволит сформировать механизм, по которому государство будет заказывать у "Укрзализныци" междугородние, пригородные и международные пассажирские перевозки и компенсировать разницу между реальной стоимостью услуги и тарифом для пассажира.



"Этот подход правильный, и соответствует европейской практике. Если государство решает, что стоимость билетов будет ниже себестоимости перевозки, разницу должно компенсировать государство через бюджет", - отметил Каленков.

Из-за повышения тарифов бизнес пойдет другим путем

Вторым вопросом стало финансовое положение "Укрзализныци" после повышения грузовых тарифов на 30% с августа. По словам Каленкова, грузопоток ожидаемо сокращается, а дополнительно на него давит почти полное закрытие морского коридора. На этом фоне новое повышение тарифов – ошибочное решение.

"Это дорога в никуда. Если снова повышать тарифы, предприятия будут еще больше переходить на автотранспорт", - заявил Каленков.

И подчеркнул, что даже до последнего повышения украинские железнодорожные тарифы были выше, чем в Польше, Словакии и ряде других европейских стран.

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Украине нужен "железнодорожный Рамштайн"

По его словам, проблемы "Укрзализныци" нужно решать не за счет новой нагрузки на грузоотправителей, а через отдельные инструменты государственной транспортной и промышленной политики.

Среди возможных решений Каленков назвал привлечение целевого финансирования для "Укрзализныци", восстановление "коридоров солидарности" для украинских грузов, а также создание так называемого "железнодорожного Рамштайна" - речь идет об отдельном координационном формате с международными партнерами, который позволил бы централизованно привлекать для УЗ локомотивы.

Каленков отметил, что эти предложения были озвучены на заседании и получили поддержку представителей министерства инфраструктуры. По его словам, бизнес также призвал депутатов обратиться с соответствующими предложениями в Кабинет Министров.