ICC Ukraine призвала снизить тарифную нагрузку на промышленность

Украинская промышленность работает под одновременным давлением российских атак, проблем с морской и железнодорожной логистикой, высокой тарифной нагрузкой и новых ограничений на рынке ЕС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-президент ICC Ukraine по вопросам промышленной стратегии Богдан Иванюк.

По его словам, для сохранения производства и экспорта государству необходимо снизить издержки бизнеса, активизировать переговоры с Евросоюзом и расширить доступ крупных предприятий к финансированию.

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Вклад промышленности в ВВП Украины

Как подчеркнул Иванюк, промышленность формирует около 20% ВВП Украины. Доля горно-металлургического комплекса составляет около 5,5% ВВП, тогда как до полномасштабной войны она превышала 10%.

В то же время, валютная выручка ГМК сократилась с примерно 22 млрд доларів в 2021 году до около 6 млрд доларів в год, а количество занятых в отрасли уменьшилось с более чем 130 тыс. до более 60 тыс. работников.

Один работник металлургии обеспечивает работой более семи человек в смежных секторах, поэтому остановка крупных предприятий оказывает значительно более широкий эффект для экономики, подчеркнул Иванюк.

Ключевые вызовы

Одним из ключевых вызовов он назвал логистику. Из-за проблем с работой черноморских портов промышленность потеряла основной канал массового экспорта, а полноценной альтернативы глубоководным портам нет.

В 2025 году через украинские глубоководные порты прошли около 80 млн тонн грузов. Потенциал переориентации через Дунай оценивает максимум примерно в 28 млн тонн. Кроме того, сухопутные маршруты по странам ЕС в 2-3 раза дороже, что делает их экономически невыгодными для низкомаржинальной продукции.

Отдельной проблемой в ICC Ukraine считают повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30% - задача по снижению тарифов Иванюк считает первоочередной для государства.

"В Канаде войны нет. Но Канада выделила определенную сумму для того, чтобы снизить железнодорожный тариф, а также портовый на 50%. Аналогично должна сделать Украина для поддержки своей промышленности. Необходимо снизить тарифную нагрузку. И не только в логистике, но и в энергетике и других сферах. Государственную тарифную нагрузку на бизнес сейчас нужно уменьшить, чтобы предприятия".

Повышение тарифов УЗ

По его словам, грузовые перевозки УЗ в 2025 году были прибыльными, в то время как основной ущерб формировал пассажирский сегмент. Поэтому перевод этих расходов на промышленных грузоотправителей, по мнению ICC Ukraine, лишь ухудшает конкурентоспособность предприятий.

Еще одним направлением должен стать пересмотр условий торговли с ЕС: в ICC Ukraine призвали правительство активизировать переговоры по CBAM и металлургическим квотам. Иванюк подчеркнул, что украинские предприятия работают в условиях войны, принципиально отличающихся от условий европейских производителей.

Поэтому, по его мнению, Украина должна добиваться специальных условий по CBAM, а квоты на металлопродукцию - как минимум сохранить на уровне фактического экспорта в 2025 году.

Доступ к финансированию

Отдельным вопросом он назвал доступ к финансированию. Государственные программы традиционно ориентированы преимущественно на малый и средний бизнес, тогда как крупные промышленные предприятия в прифронтовых регионах также терпят повреждения, сокращают производство и нуждаются в ресурсах для сохранения коллективов.



По его словам, для Украины сейчас критически важна согласованная промышленная политика: более дешевая логистика и энергия, восстановление доступа к внешним рынкам, финансирование производства и сохранение трудовых коллективов.

"Одно желание - оставаться живыми, работать и экспортировать", - подытожил Иванюк.