Підвищення тарифів "Укрзалізниці" скорочує вантажі: бізнес пропонує "залізничний Рамштайн"

За його словами, правильним рішенням є запровадження механізму PSO для пасажирських перевезень. Законопроєкт про такі держкомпенсації вже у Раді, і він дозволить зняти надмірне грошове навантаження з вантажного напрямку.

Чому варто запровадити PSO

Президент "Укрметалургпрому" пояснив, що запровадження PSO для пасажирських перевезень дозволить сформувати механізм, за яким держава замовлятиме в "Укрзалізниці" міжміські, приміські та міжнародні пасажирські перевезення і компенсуватиме різницю між реальною вартістю послуги та тарифом для пасажира.



"Цей підхід правильний, і відповідає європейській практиці. Якщо держава вирішує, що вартість квитків буде нижчою за собівартість перевезення, різницю має компенсувати держава через бюджет", - зазначив Каленков.

Через підвищення тарифів бізнес піде іншим шляхом

Другим питанням стало фінансове становище "Укрзалізниці" після підвищення вантажних тарифів на 30% з серпня. За словами Каленкова, вантажопотік очікувано скорочується, а додатково на нього тисне майже повне закриття морського коридору. На цьому тлі нове підвищення тарифів - помилкове рішення.

"Це дорога в нікуди. Якщо знову підвищувати тарифи, підприємства ще більше переходитимуть на автотранспорт", - заявив Каленков.

І підкреслив, що навіть до останнього підвищення українські залізничні тарифи були вищими, ніж у Польщі, Словаччині та низці інших європейських країн.

Читайте також: ICC Ukraine закликала знизити тарифне навантаження на промисловість

Україні потрібен "залізничний Рамштайн"

За його словами, проблеми "Укрзалізниці" потрібно вирішувати не за рахунок нового навантаження на вантажовідправників, а через окремі інструменти державної транспортної та промислової політики.

Серед можливих рішень Каленков назвав залучення цільового фінансування для "Укрзалізниці", відновлення "коридорів солідарності" для українських вантажів, а також створення так званого "залізничного Рамштайну" - йдеться про окремий координаційний формат з міжнародними партнерами, який дозволив би централізовано залучати для УЗ локомотиви, запчастини та іншу необхідну допомогу від кількох країн одночасно.

Каленков зазначив, що ці пропозиції були озвучені на засіданні та отримали підтримку представників Міністерства інфраструктури. За його словами, бізнес також закликав депутатів звернутися з відповідними пропозиціями до Кабінету Міністрів.