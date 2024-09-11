Повышение налогов и ослабление гривны: о чем Украина (не)договорилась с МВФ

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Война затягивается и требует непопулярных мер

Девальвация пока не ожидается

МВФ настаивает на повышении НДС

Миссия Международного валютного фонда в Украине завершила пятый пересмотр программы сотрудничества для подготовки решения о выделении очередного транша кредита в рамках программы EFF. В сообщении МВФ говорится, что достигнуто соглашения на уровне персонала, которое подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели. Следующий, шестой по счету транш МВФ может составить 1,1 млрд долларов.

В результате, за полтора года действия программы кредитные средства будут выбраны более чем наполовину – из 15,6 млрд долларов, рассчитанных на 4 года, Украина получит около 8,8 млрд.

К текущему пересмотру программы Украине нужно было выполнить лишь одно условие (структурный маяк, - ред.) – принять закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот документ был принят по графику еще в июне.

Потому в работе миссии основное внимание уделялось не выполнению условий программы, а формированию дальнейших действий, которые позволили бы Украине поддерживать финансовую и экономическую стабильность.

Война затягивается и требует непопулярных мер

Программа с МВФ рассчитывалась и до сих пор действовала исходя из того, что активная фаза боевых действий закончится в 2024 году. Однако развитие ситуациина фронте и прогнозы военных аналитиков и западных разведок не дают оснований для таких предположений.

"До недавнего времени программа МВФ выстраивалась на прогнозах дефицита бюджета, близких к базовому сценарию. Он изначально предполагал, что к этому времени произойдет уже заметная деэскалация войны и потребности в бюджетных расходах на оборону существенно снизятся. Такие прогнозы оказались слишком оптимистичными", – отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Продолжение боевых действий в 2025 году, соответственно, требует больших расходов – и на армию, и на социальные нужды. Отсюда – потребность увеличения внешних и внутренних поступлений.

Фактический дефицит бюджета и в этом, и следующем году будет значительно превышать показатели, которые спрогнозировал МВФ по базовому сценарию, отмечает Ваврищук. Следовательно, дополнительный внеплановый дефицит должен быть перекрыт либо большей помощью от партнеров и привлечениями на внутреннем рынке, либо увеличением внутренних доходов бюджета.

Пока показатели бюджета 2025 года Минфин не обнародовал – он должен подать проект госбюджета в Раду до 15 сентября.

Но, по словам министра финансов Сергея Марченко, дополнительная финансовая потребность на 2025 год от партнеров оценивается украинской стороной в 12-15 млрд долларов. Причем речь не о средствах на военные расходы, поскольку финансирование зарплат военных Украина осуществляет за счет налогов и заимствований на внутреннем рынке.

Только в текущем году необходимость дополнительных средств на армию составляет более 500 млрд гривен. 138 млрд из них хотели обеспечить за счет налоговых изменений. После неоднократных корректировок правительственного налогового законопроекта финальная сумма возможного увеличения снизилась до 30 млрд гривен. Но Рада в итоге провалила законопроект в первом чтении.

Девальвация пока не ожидается

Одним из инструментов увеличения бюджетных поступлений может быть и ослабление валютного курса гривны. Такой шаг обеспечит рост гривневых поступлений с "импортных" налогов, а также за счет т.н. "инфляционного налога", поскольку рост цен неизбежен при девальвации гривны. К слову, подобный подход с девальвацией гривны и разгоном инфляции был реализован правительством и в 2014 году, когда Украина впервые столкнулась с российской агрессией в Крыму и на Донбассе.

Информация о том, что МВФ снова будет настаивать на более быстрой девальвации и повышении налогов, появилась в первые дни работы миссии. Пока официальных комментариев по этому поводу не было. Но по заявлению главы НБУ можно предположить, что именно эти вопросы и являлись главными в этих переговорах.

"В рамках миссии мы особенно сосредоточимся на возросших возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия потребностей государственного бюджета, учитывая продолжительность и интенсивность войны. Задача действительно непростая", – заявил глава НБУ 4 сентября.

"Видимо, с точки зрения арифметики (расчета так называемого debt sustainability analysis), МВФ не видит других вариантов как сохранить долгосрочную устойчивость украинского долга", – сказал РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. Он отметил, что МВФ как кредитор должен быть уверен, что заемщик сможет обслуживать долги.

"Альтернатива – это искусственно разогнать налоговую базу (быстрая девальвация гривны и более высокая инфляция). Но это, опять-таки, скорее "арифметическая" альтернатива. Ведь последствия таких действий в среднесрочной перспективе могут дать и обратный эффект. Это опасный вариант, потому что можно потерять контроль над ситуацией", – отметил Паращий.

О вероятной девальвации пока публично не говорят. Но курсовые изменения вполне возможны. Когда они могут быть – спрогнозировать сложно. Много зависит от валютного курса, который возьмут для расчета госбюджета 2025 года. В 2024 году средний курс был на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Премьер-министр Денис Шмигаль при этом говорит, что исключать именно умеренную эмиссию не нужно – ее возможность даже прописана в меморандуме с МВФ. "Не нужно делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны... Мы не собираемся использовать этот инструмент, но прямо сейчас нужно быть очень взвешенными и не поддаваться на какие-то манипуляции, панику", - отметил он.

В октябре 2023 года НБУ отказался от фиксированного курса, что позволило ослабить гривну и увеличить бюджетные поступления. За год курс гривны в отношении доллара снизился почти на 10% – с 36,6 до 41 грн за 1 доллар.

Но источники РБК-Украина, знакомые с переговорным процессом с МВФ, утверждают, что сейчас обсуждать вопрос возможной девальвации оснований нет. Один из собеседников отметил, что одной из главных задач в меморандуме определено сдерживание инфляции и обеспечение стабильности валютного рынка. "Это наиболее адекватный ответ на все спекуляции вокруг курса", – сказал собеседник издания.

МВФ настаивает на повышении НДС

Основной вопрос, который до сих пор не урегулирован с МВФ, – размер ставки НДС.

Пока от идеи повысить НДС на 2-3 п.п. в Украине отказались. Против выступил Минфин. "Ключевой негатив (от роста НДС-ред.) – это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости. Сейчас мы предлагаем формат, при котором налоги не вырастут для незащищенных категорий граждан. В то время как рост ставки НДС будет касаться всех граждан Украины", – заявлял министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Однако, по словам источников издания, знакомых с ходом переговоров с МВФ, эксперты фонда считают, что НДС нужно поднимать на 2 п.п. Сейчас в Украине действует общий НДС на уровне 20%, ставку 7% применяют на лекарственные препараты и 14% – на некоторые сельхозпродукты. "В МВФ предлагают повышение НДС на 2 п.п. То есть с 20% до 22%, с 7% – до 9% и с 14% – до 16%", – сказал собеседник издания.

"Очевидно, что привлекать международную помощь и аккумулировать средства на внутреннем долговом рынке становится все сложнее. Поэтому МВФ будет настаивать на комбинации двух опций – больших доходов из-за более высоких ставок налога и больших заимствований", – считает Паращий.

Пока вопрос изменения налогов, в том числе и НДС, окончательно не решен. Заседание профильного комитета парламента, на котором планируют рассмотреть этот вопрос, пройдет на текущей неделе.

Премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции 10 сентября сказал, что переговоры с МВФ были сложными и неординарными.

В заявлении МВФ по итогу работы миссии говорится, что война повлечет за собой новые потребности в финансировании, "требующие решительных политических усилий со стороны властей и масштабной поддержки со стороны доноров". Что касается налоговых поступлений, то в 2025 году их должно стать больше. И "решительные усилия по мобилизации внутренних доходов" будуи играть решающее значение в финансировании расходов страны.