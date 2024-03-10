Десятки единиц техники и 900 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага

Потери России в войне против Украины превысили 424 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники уничтожили 900 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие потери России по состоянию на 10 марта 2024 года ориентировочно составляют: личного состава - около 424060 (+900) человек;

танков - 6731 (+19) ед;

боевых бронированных машин - 12850 (+27) ед;

артиллерийских систем - 10466 (+38) ед;

РСЗО - 1015 (+3) ед;

средства ПВО - 709 (+2) ед;

самолетов - 347 ед;

вертолетов - 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8082 (+41);

крылатые ракеты - 1919;

корабли /катера - 26 ед;

подлодки - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед;

специальная техника - 1672 (+6). Россия теряет авиацию Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов. Президент Владимир Зеленский заявил, что это верная тенденция. Нашим защитникам удалось уничтожать вражеские самолеты Су-35, Су-34, а также ВСУ сбили еще один вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также недавно командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские зенитчики отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты боевой работы проверяют.