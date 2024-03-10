Десятки единиц техники и 900 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага
Потери России в войне против Украины превысили 424 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники уничтожили 900 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие потери России по состоянию на 10 марта 2024 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 424060 (+900) человек;
- танков - 6731 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 12850 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 10466 (+38) ед;
- РСЗО - 1015 (+3) ед;
- средства ПВО - 709 (+2) ед;
- самолетов - 347 ед;
- вертолетов - 325 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8082 (+41);
- крылатые ракеты - 1919;
- корабли /катера - 26 ед;
- подлодки - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед;
- специальная техника - 1672 (+6).
Россия теряет авиацию
Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов. Президент Владимир Зеленский заявил, что это верная тенденция.
Нашим защитникам удалось уничтожать вражеские самолеты Су-35, Су-34, а также ВСУ сбили еще один вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Также недавно командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские зенитчики отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты боевой работы проверяют.
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