ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддерживают связь с гражданами Украины. В МИД сделали заявление о перевороте в Судане

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 апреля 2023 18:30
Поддерживают связь с гражданами Украины. В МИД сделали заявление о перевороте в Судане Фото: в МИД сделали заявление о перевороте в Судане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел поддерживает связь с гражданами Украины, которые находятся в Судане. В ведомстве заявили, что с обеспокоенностью и беспокойством следим за ситуацией в Республике Судан.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Призываем стороны конфликта к сдержанности и взвешенности во избежание дальнейшего обострения противостояния, избегания последующих жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь совместного видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и преуспевающего общества.

"МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинскими гражданами в Судане и держат вопросы обеспечения их безопасности на особом контроле", - сказали в МИД.

Напомним, в связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан Хартуми гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.

В субботу, 15 апреля, в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Вчера в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Судан Митинг
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука