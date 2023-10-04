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Байден анонсировал "большую речь" по поводу Украины

Вашингтон, Среда 04 октября 2023 20:58
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Байден анонсировал "большую речь" по поводу Украины Фото: Джо Байден, президент США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден планирует выступить с "большой речью" по поводу поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

На брифинге для прессы Байден прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Палаты представителей США Пола Маккарти и нежелание конгрессменов-республиканцев выделять дополнительные средства на помощь Украине. Он отметил, что вскоре выступит с "большой речью", но когда именно - не уточнил.

"Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование поддержки Украины. Очень скоро я выступлю с большой речью по этому вопросу", - сказал Байден.

В то же время, президент США отметил, что есть и другие способы оказывать Украине помощь, но он не планирует вдаваться в детали.

Что происходит в США с помощью Украины

Напомним, сейчас в американском Конгрессе происходит противостояние вокруг бюджета правительства США на следующий финансовый год. Демократическая партия хотела включить в бюджет дополнительные средства для Украины, но республиканцы были против этого и одновременно выступали за сокращение ряда расходов.

В результате правительство США оказалось на грани "шатдауна". Поэтому Конгресс проголосовал за временный бюджет на 45 дней. Включить в него дополнительное финансирование Украины не получилось, но в Белом доме обещали выделить средства отдельным законопроектом.

Вчера Палата представителей отправила в отставку своего спикера Маккарти, что делает невозможным продолжение рассмотрения бюджета правительства США или выделение средств на помощь Украине. Это станет возможным только после избрания нового спикера, а это будет сложной задачей из-за внутренних споров в Республиканской партии.

Больше о ситуации в американском Конгрессе читайте в материале РБК-Украина.

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