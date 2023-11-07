Поддержка G7 Украины не ослабится, - глава МИД Японии

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава заявила, что на поддержку странами G7 Украины не повлияет обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Главы МИД стран G7 (Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США), а также представитель Европейского Союза встретятся в Токио 7-8 ноября, чтобы обсудить, в частности, войну России против Украины.

"Наша приверженность продлению строгих санкций против России и решительная поддержка Украины не пошатнутся, даже если ситуация на Ближнем Востоке обострится", - заявила Камикава.

Она добавила, что министры иностранных дел "Большой семерки" во время встречи также будут иметь онлайн-разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Поддержка Украины странами G7

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. В общей сложности за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Также СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" продолжат замораживание российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за причиненный ей в результате войны ущерб.