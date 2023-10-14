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Страны G7 выделили Украине более 30 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения

Украина, Суббота 14 октября 2023 15:28
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Страны G7 выделили Украине более 30 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения Фото: Украина получила почти $33 млрд от стран G7 с начала полномасштабного вторжения (g7germany.de)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. Всего за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

Как отмечается, в рамках Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречи с министрами финансов стран G7. Встречи были сосредоточены на обсуждении обеспечения потребностей госбюджета Украины в следующем году, а также использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в ГБУ почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период", - сказал Марченко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов США внешнего финансирования.

Наибольшими донорами стали:

  • ЕС,
  • США,
  • МВФ,
  • Канада,
  • Япония,
  • Мировой банк,
  • Великобритания,
  • Германия.

Поддержка Украины странами Запада

В начале сентября стало известно, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Германия в свою очередь в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

К тому же Эстония, Люксембург и Украина на заседании 19 сентября положили начало ИТ-коалиции, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере.

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