Страны G7 выделили Украине более 30 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. Всего за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

Как отмечается, в рамках Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречи с министрами финансов стран G7. Встречи были сосредоточены на обсуждении обеспечения потребностей госбюджета Украины в следующем году, а также использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в ГБУ почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период", - сказал Марченко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов США внешнего финансирования.

Наибольшими донорами стали:

ЕС,

США,

МВФ,

Канада,

Япония,

Мировой банк,

Великобритания,

Германия.

Поддержка Украины странами Запада

В начале сентября стало известно, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Германия в свою очередь в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

К тому же Эстония, Люксембург и Украина на заседании 19 сентября положили начало ИТ-коалиции, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере.

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