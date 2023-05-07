Стало известно, кто станет новым премьером в Словакии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda .

Президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что заместитель председателя Национального банка Словакии (НБС) Людовит Одор возглавит правительство.

Свое решение Чапутова объявила после встречи с председателем Национального совета Борисом Колларом и исполняющим обязанности премьер-министра Эдуардом Хегером, который только на выходных попросил освободить его от полномочий руководить правительством.

Что известно об Одоре

Людовит Одор был вице-губернатором НБС с 2018 года. Учился на факультете математики и физики Университета Коменского. Работал аналитиком финансового рынка в ČSOB, а с 2001 по 2003 год - экономистом в Словацком рейтинговом агентстве.

В 2003-2005 годах был главным экономистом и директором Института финансовой политики Министерства финансов. Затем занимал должность члена банковского совета НБС до сентября 2010 года.

Впоследствии он был советником премьер-министра и министра финансов до 2012 года. В 2012 году парламент избрал его членом Совета по вопросам бюджетной ответственности. С 2016 года он является приглашенным профессором в Центральноевропейском университете в Будапеште (CEU).

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей. Президент одобрил его заявление.

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