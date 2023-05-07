ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, кто станет новым премьером в Словакии

Новина українською →
Словакия, Воскресенье 07 мая 2023 20:42
Стало известно, кто станет новым премьером в Словакии Фото: вице-председатель Национального банка Словакии Людовит Одор (facebook.com/ludo.odor)
Автор: Карина Левицкая

Новым премьером Словакии станет вице-председатель Национального банка Людовит Одор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

Президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что заместитель председателя Национального банка Словакии (НБС) Людовит Одор возглавит правительство.

Свое решение Чапутова объявила после встречи с председателем Национального совета Борисом Колларом и исполняющим обязанности премьер-министра Эдуардом Хегером, который только на выходных попросил освободить его от полномочий руководить правительством.

Что известно об Одоре

Людовит Одор был вице-губернатором НБС с 2018 года. Учился на факультете математики и физики Университета Коменского. Работал аналитиком финансового рынка в ČSOB, а с 2001 по 2003 год - экономистом в Словацком рейтинговом агентстве.

В 2003-2005 годах был главным экономистом и директором Института финансовой политики Министерства финансов. Затем занимал должность члена банковского совета НБС до сентября 2010 года.

Впоследствии он был советником премьер-министра и министра финансов до 2012 года. В 2012 году парламент избрал его членом Совета по вопросам бюджетной ответственности. С 2016 года он является приглашенным профессором в Центральноевропейском университете в Будапеште (CEU).

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей. Президент одобрил его заявление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр
NEWS
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой