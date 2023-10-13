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Доллар дешевеет: НБУ установил новый официальный курс на 16 октября

Украина, Пятница 13 октября 2023 15:47
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Доллар дешевеет: НБУ установил новый официальный курс на 16 октября Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) за две недели нового режима управляемой гибкости опустил официальный курс доллара на 20 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3688 гривен за 1 доллар (-0,0243 грн).

Доллар дешевеет: НБУ установил новый официальный курс на 16 октября

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,2782 гривен за 1 евро (-0,3640 грн).

Доллар дешевеет: НБУ установил новый официальный курс на 16 октября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 36,36-36,37 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар дешевеет: НБУ установил новый официальный курс на 16 октября

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,15 гривен за доллар и находится примерно на том же уровне, который был до решения НБУ.

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны курс был фиксированным (36,57 с июля 2022 года).

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

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