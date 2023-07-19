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На подступах к Киеве работает ПВО по вражеским дронам, слышны взрывы

Фото: украинский военный (facebookco/mvs.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области работает противовоздушная оборона по вражеским ударным дронам во время очередной воздушной атаки. Взрывы были слышны в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА) и мэра Киева Виталия Кличко.

"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работает ПВО", - говорится в объявлении администраии.

Граждан призвали соблюдать информационную гигиену: не снимать работу противовоздушной обороны и не выкладывать ее в сети, а также оставаться в укрытия.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также заявил, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Тем временем в столице были слышны звуки взрывов. Эту информацию подтвердил Кличко.

"В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. А также работает сейчас в области", - написал он в Telegram.

Воздушная атака РФ ночью 19 июля

Российские оккупанты снова устроили воздушную атаку по территории Украины ночью 19 июля, с применением ракет и ударных дронов. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. В сети были сообщения о работе ПВО в ряде регионов.

В командовании Воздушных сил ВСУ отмечали, что были зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, которая является носителями ракет.

Во время воздушной тревоги прозвучали взрывы в Одессе, а также в Запорожье. Тревога продолжается.

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КиевКиевская областьатака дроновПВО