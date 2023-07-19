На підступах до Києва працює ППО по ворожих дронах, чути вибухи

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Громадян закликали дотримуватись інформаційної гігієни: не знімати роботу протиповітряної оборони та не викладати її в мережі, а також залишатися в укриттях.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко також заявив, що в області на підступах до Києва працює ППО.

Тим часом у столиці було чути звуки вибухів. Цю інформацію підтвердив Кличко.

"У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО. А також працює зараз в області", - написав він у Telegram.

Повітряна атака РФ вночі 19 липня

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України вночі 19 липня, із застосуванням ракет та ударних дронів. Тривоги були оголошені після опівночі у багатьох областях. В мережі були повідомлення про роботу ППО у низці регіонів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначали, що було зафіксовано ракетні залпи "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Також окупанти застосовують ударні БПЛА, а на території РФ злетіла стратегічна авіація, яка є носіями ракет.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі та в Запоріжжі. Тривога триває.