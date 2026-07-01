На подступах и в Киеве работает ПВО, россияне атакуют столицу дронами
В Киеве сегодня, 1 июля, вечером прогремели взрывы. На подступах к городу работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"Киевляне сейчас на подступах к столице работают подразделения ПВО по враждебным целям", - отметил Ткаченко.
По его словам, есть вероятность дальнейшего движения дронов в сторону столицы. Также есть вероятность комбинированной атаки в ближайшие дни.
Начальник КМВА призвал киевлян находиться в укрытиях к отбою.
Следует отметить, что в Киеве уже несколько раз за сегодняшний вечер объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали о том, что в сторону столицы летели реактивные дроны.
Обновлено 23:20
Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что к столице приближаются дроны по нескольким направлениям. При этом, по его словам, есть угроза атаки в несколько этапов.
Мэр столицы сообщил о первых последствиях атаки: в частности, в Деснянском районе обломки дронов упали возле частного дома, пожара нет.
В Шевченковском районе обломки предварительно упали на территорию нежилого здания.
Обновлено 22:29
В Киеве снова раздались взрывы.
Обновлено 22:47
По словам мэра Виталия Кличко, над Киевом фиксируют два вражеских дрона. Работает ПВО.
Угроза массированного удара
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии заявил, что россияне сегодня ночью могут провести новый массированный удар по Украине . Такую информацию получила украинская разведка.
Глава государства призвал всех украинцев реагировать на воздушные тревоги.
При этом он отметил, что в срочном порядке возвращается в Украину.
Также президент уже дал поручения украинским силам противовоздушной обороны.