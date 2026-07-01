Россия готовит новый обстрел, Зеленский срочно возвращается в Украину

Сегодня ночью Россия может нанести очередной массированный удар по Украине. Всем украинским следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьером Ирландии Микхолом Мартином.

"Раз в неделю-два массированные удары, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть информация очень неприятная об очередной подготовке такого российского массированного удара. Есть данные разведки", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что со своей командой срочно вернется в Украину, и призвал всех граждан учитывать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

"Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил этот массированный удар по Украине. Руководитель России абсолютно отказывается заканчивать войну", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что Украина "официальными и неофициальными каналами", а также через близких диктатору людей передавала о готовности к встрече и переговорам, но Путин "видит для себя только дальнейшую агрессию" против Украины и ЕС.

"Конечно, сегодня и в ближайшие дни наше ПВО и другие воины будут делать все, что смогут. Я уже дал соответствующие поручения и военным, и министру внутренних дел, спецслужбам и разведкам, но все должны понимать, с кем мы имеем дело и ту подлость, с которой РФ продолжает эту войну", - сообщил Зеленский.

Он отметил необходимость поставить страну-агрессора в условия, когда кроме мира никаких других альтернатив не будет.

Напомним, российские войска сегодня нанесли баллистический удар по Одесской области. В результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, 11 пострадавших госпитализировали. Все они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.