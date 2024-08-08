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ОАЭ запретили заход танкеров из российского "теневого флота", - Bloomberg

Украина, Четверг 08 августа 2024 21:59
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ОАЭ запретили заход танкеров из российского "теневого флота", - Bloomberg Фото: ОАЭ запретили прибывать кораблям под флагом Эсватини (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Объединенные Арабские Эмираты запретили прибывать кораблям под флагом африканской страны Эсватини. Это является последним признаком того, что страна Ближнего Востока дистанцируется от рискованных судов, которые помогают транспортировать российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно правительственному циркуляру, опубликованному на веб-сайте порта Фуджейра, флаг Эсватини теперь в списке, который ограничивает заходы в порты и воды ОАЭ. Заметим, что в начале этого года был включен в список флаг Камеруна.

Суда, плавающие под обоими флагами, транспортировали нефть для Москвы после того, как она собрала теневой флот кораблей, чтобы помочь обеспечить движение санкционных поставок.

Запрет не будет распространяться на суда, оцененные более широким международным классификационным органом.

Издание узнало, что из 18 кораблей под флагом Эсватини, видимых в данных отслеживания судов, право собственности на 16 неизвестно.

По данным Kpler, несколько танкеров в этом списке перевозили нефть, добытую в России и Иране.

Напомним, мы сообщали, что в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев.

Наиболее заметным было сокращение поставок в Китай.

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