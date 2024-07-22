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Россия, вероятно, готовит новый "теневой флот" для продажи СПГ, - FT

Понедельник 22 июля 2024 13:26
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Россия, вероятно, готовит новый "теневой флот" для продажи СПГ, - FT Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Таинственные покупатели скупают десятки старых судов, которые способны перевозить сжиженный природный газ (СПГ). Вероятно, Россия расширяет свой "теневой флот" танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, которые преимущественно зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год стремительно приобрели суда для перевозки СПГ. Это, в свою очередь, повлияло на рост рыночных цен, особенно на старые суда.

Несмотря на то, что на продажу российского СПГ западные санкции влияют меньше, чем на нефть, вероятно Россия готовится к усилению ограничений.

Только за второй квартал 2023 года было скуплено более 50 судов. До этого соответствующие сделки были редкостью.

"Команда группы по отслеживанию судов Kpler, занимающейся рисками и соблюдением законодательства, заявила, что события на рынке танкеров для перевозки СПГ указывают "на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами", - добавляет FT.

Согласно данным Kpler, некоторые из приобретенных ранее судов для перевозки СПГ, сейчас курсируют по маршрутам, которые используются для транспортировки газа из России. Еще одно судно загружает СПГ с Ямала - главного экспортного проекта России, который еще не попал под санкции.

"Рынок старых судов для перевозки СПГ с паровыми турбинами сократился из-за ужесточения экологических норм, а также благодаря значительному совершенствованию технологии пропульсивных установок для СПГ. Наблюдаем возрождение ценности этих типов судов. Частично это можно объяснить тем, что они переходят к "темному флоту", - заявил управляющий директор по вопросам СПГ в SSY Тоби Дунипейс.

Санкции против СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ) важен для России по нескольким причинам:

  • он является ключевым экспортным товаром, приносящим значительные доходы в государственный бюджет;
  • СПГ позволяет России расширять рынки сбыта, поскольку его можно транспортировать по морю в страны, не имеющие газопроводов, соединяющих их с Россией;
  • производство и экспорт СПГ способствует энергетической независимости России и укрепляет ее позиции на глобальном энергетическом рынке.

Тем временем Комитет Сената Франции призвал включить российский СПГ в подсанкционные энергетические продукты и прекратить его импорт.

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