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К подсанкционному СПГ-терминалу России прибыл уже второй танкер, - Bloomberg

Россия, Воскресенье 11 августа 2024 19:57
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К подсанкционному СПГ-терминалу России прибыл уже второй танкер, - Bloomberg Фото: второй танкер СПГ причаливал к санкционному российскому заводу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В подсанкционный терминал РФ прибыл танкер со сжиженным природным газом. Это уже второй подобный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спутниковые снимки показывают, что уже второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России, который находится под санкциями США.

По данным издания, внешний вид и длина корабля примерно в 290 метров соответствует кораблям компании Asya Energy. Его прибытие произошло после очевидного экспорта первого груза завода Arctic LNG 2 в начале этого месяца на другом судне, которое также скрывало свое истинное местонахождение и принадлежало той же индийской компании.

Asya Energy является частью подозреваемого "темного флота" судов СПГ, которые Москва создает для транспортировки газа желающим покупателям, подобно группе кораблей, собранных для транспортировки российской нефти.

Трейдеры все еще внимательно следят за Pioneer - первым танкером, который пришвартовался на арктическом объекте, который пытался начать экспорт из-за западных ограничений - на пути в Европу.

Заметим, что еще в ноябре США ввели санкции, чтобы предотвратить начало экспорта с Arctic LNG 2.

Напомним, что в прошлом месяце Financial Times сообщало, что Россия, вероятно, готовит новый "теневой флот" для продажи СПГ.

По данным издания, таинственные покупатели начали скупать десятки старых судов, способных перевозить сжиженный природный газ.

Вскоре Объединенные Арабские Эмираты запретили прибывать кораблям под флагом африканской страны Эсватини. Заметим, что суда под флагом Эсватини транспортировали нефть для Москвы после того, как она собрала теневой флот кораблей, чтобы помочь обеспечить движение санкционных поставок.

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