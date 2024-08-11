К подсанкционному СПГ-терминалу России прибыл уже второй танкер, - Bloomberg

В подсанкционный терминал РФ прибыл танкер со сжиженным природным газом. Это уже второй подобный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Спутниковые снимки показывают, что уже второй танкер со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу на севере России, который находится под санкциями США.

По данным издания, внешний вид и длина корабля примерно в 290 метров соответствует кораблям компании Asya Energy. Его прибытие произошло после очевидного экспорта первого груза завода Arctic LNG 2 в начале этого месяца на другом судне, которое также скрывало свое истинное местонахождение и принадлежало той же индийской компании.

Asya Energy является частью подозреваемого "темного флота" судов СПГ, которые Москва создает для транспортировки газа желающим покупателям, подобно группе кораблей, собранных для транспортировки российской нефти.

Трейдеры все еще внимательно следят за Pioneer - первым танкером, который пришвартовался на арктическом объекте, который пытался начать экспорт из-за западных ограничений - на пути в Европу.