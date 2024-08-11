До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий танкер, - Bloomberg
До підсанкційного термінала РФ прибув танкер зі зрідженим природним газом. Це вже другий подібний випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Супутникові знімки показують, що вже другий танкер зі зрідженим природним газом пришвартувався до експортного терміналу на півночі Росії, який перебуває під санкціями США.
За даними видання, зовнішній вигляд і довжина корабля приблизно у 290 метрів відповідає кораблям компанії Asya Energy. Його прибуття відбулося після очевидного експорту першого вантажу заводу Arctic LNG 2 на початку цього місяця на іншому судні, яке також приховувало своє справжнє місцезнаходження та належало тій же індійській компанії.
Asya Energy є частиною підозрюваного "темного флоту" суден СПГ, які Москва створює для транспортування газу охочим покупцям, подібно до групи кораблів, зібраних для транспортування російської нафти.
Трейдери все ще уважно стежать за Pioneer - першим танкером, який пришвартувався на арктичному об’єкті, який намагався розпочати експорт через західні обмеження - на шляху до Європи.
Зауважимо, що ще в листопаді США запровадили санкції, щоб запобігти початку експорту з Arctic LNG 2.
Нагадаємо, що минулого місяця Financial Times повідомляло, що Росія, ймовірно, готує новий "тіньовий флот" для продажу СПГ.
За даними видання, таємничі покупці почали скуповувати десятки старих суден, які здатні перевозити скраплений природний газ.
Невдовзі Об’єднані Арабські Емірати заборонили прибувати кораблям під прапором африканської країни Есватіні. Зауважимо, що судна під прапором Есватіні транспортували нафту для Москви після того, як вона зібрала тіньовий флот кораблів, щоб допомогти забезпечити рух санкційних поставок.
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