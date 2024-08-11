До підсанкційного СПГ-терміналу Росії прибув вже другий танкер, - Bloomberg

До підсанкційного термінала РФ прибув танкер зі зрідженим природним газом. Це вже другий подібний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Супутникові знімки показують, що вже другий танкер зі зрідженим природним газом пришвартувався до експортного терміналу на півночі Росії, який перебуває під санкціями США.

За даними видання, зовнішній вигляд і довжина корабля приблизно у 290 метрів відповідає кораблям компанії Asya Energy. Його прибуття відбулося після очевидного експорту першого вантажу заводу Arctic LNG 2 на початку цього місяця на іншому судні, яке також приховувало своє справжнє місцезнаходження та належало тій же індійській компанії.

Asya Energy є частиною підозрюваного "темного флоту" суден СПГ, які Москва створює для транспортування газу охочим покупцям, подібно до групи кораблів, зібраних для транспортування російської нафти.

Трейдери все ще уважно стежать за Pioneer - першим танкером, який пришвартувався на арктичному об’єкті, який намагався розпочати експорт через західні обмеження - на шляху до Європи.