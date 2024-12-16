Подразделения армии КНДР доукомплектовывают после штурмов в Курской области, - ГУР

Как отмечается в сообщении, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери: речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.

Также, по данным ГУР, в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

"В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", - говорится в сообщении.