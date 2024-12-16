Подразделения армии КНДР доукомплектовывают после штурмов в Курской области, - ГУР

Подразделения армии КНДР пошли на штурм позиций ВСУ в Курской области. Из-за потерь их доукомплектовывают свежим личным составом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки(ГУР) Минобороны Украины.
Как отмечается в сообщении, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери: речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.
Также, по данным ГУР, в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.
"В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 декабря украинская разведка сообщила, что Россия в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области.
В тот же день вечером президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военные уже участвуют в боях в Курской области. По его словам, Украина располагает информацией о возможном применении солдат КНДР и на других участках фронта.
Украинские военные опубликовали видео с, вероятно, первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР На видео с дрона зафиксированы штабеля тел погибших военнослужащих.