Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після штурмів у Курській області, - ГУР

Підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій ЗСУ в Курській області. Через втрати їх доукомплектовують свіжим особовим складом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Як зазначається в повідомленні, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат: йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
Також, за даними ГУР, у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.
"У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 грудня українська розвідка повідомила, що Росія найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області.
Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові вже беруть участь у боях у Курській області. За його словами, Україна має інформацію про можливе застосування солдатів КНДР й на інших ділянках фронту.
Українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР На відео з дрона зафіксовано штабеля тіл загиблих військовослужбовців.