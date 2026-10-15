Подразделение "Рубикона" и место запуска дронов: Силы обороны поразили новые военные цели
Cили обороны Украины ударили по личному составу подразделения "Рубикон" на территории оккупированной части Запорожской области. Также поражен вражеский "дронопорт" вблизи Донецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Пораженные цели 14-15 октября
14 октября и в ночь на 15 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение новым военным целям оккупантов:
- В районе Новоконстантиновки Запорожской области - место сосредоточения личного состава подразделения БПЛА "Рубикон".
- В районе Донецка - место хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника. В городе сообщалось о взрывах и работе ПВО окупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Подтверждение поражения других целей
По результатам предварительных поражений подтверждено повреждение 13 октября четырех хранилищ для хранения БПЛА в районе Гвардейского, на временно оккупированной территории украинского Крыма. Зафиксированы признаки вторичной детонации.
Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, отметили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины смогли успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон". Это произошло в районе Волновахи Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов. Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".