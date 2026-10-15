ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Подразделение "Рубикона" и место запуска дронов: Силы обороны поразили новые военные цели

16:45 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Подразделение "Рубикона" и место запуска дронов: Силы обороны поразили новые военные цели Фото: Силы обороны Украины поразили новые цели армии РФ (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Cили обороны Украины ударили по личному составу подразделения "Рубикон" на территории оккупированной части Запорожской области. Также поражен вражеский "дронопорт" вблизи Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Пораженные цели 14-15 октября

14 октября и в ночь на 15 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение новым военным целям оккупантов:

  • В районе Новоконстантиновки Запорожской области - место сосредоточения личного состава подразделения БПЛА "Рубикон".
  • В районе Донецка - место хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника. В городе сообщалось о взрывах и работе ПВО окупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Подтверждение поражения других целей

По результатам предварительных поражений подтверждено повреждение 13 октября четырех хранилищ для хранения БПЛА в районе Гвардейского, на временно оккупированной территории украинского Крыма. Зафиксированы признаки вторичной детонации.

Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины смогли успешно уничтожить склады хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон". Это произошло в районе Волновахи Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов. Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецк Война России против Украины
Новости
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло