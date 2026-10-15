Подразделение "Рубикона" и место запуска дронов: Силы обороны поразили новые военные цели

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Cили обороны Украины ударили по личному составу подразделения "Рубикон" на территории оккупированной части Запорожской области. Также поражен вражеский "дронопорт" вблизи Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Пораженные цели 14-15 октября 14 октября и в ночь на 15 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение новым военным целям оккупантов: В районе Новоконстантиновки Запорожской области - место сосредоточения личного состава подразделения БПЛА "Рубикон".

В районе Донецка - место хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника. В городе сообщалось о взрывах и работе ПВО окупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется. Подтверждение поражения других целей По результатам предварительных поражений подтверждено повреждение 13 октября четырех хранилищ для хранения БПЛА в районе Гвардейского, на временно оккупированной территории украинского Крыма. Зафиксированы признаки вторичной детонации. Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается, отметили в Генштабе.